МЮ заинтересован в услугах Салаха

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«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Ливерпуля» , сообщает издание AS. Манкунианцы готовы этим летом предпринять попытку подписать 26-летнего египтянина.

Напомним, что в апреле ходили слухи о том, что Салах раздумывает над тем, чтобы покинуть «Энфилд».