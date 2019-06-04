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МЮ заинтересован в услугах Салаха

сегодня, 17:34

«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание AS. Манкунианцы готовы этим летом предпринять попытку подписать 26-летнего египтянина.

Напомним, что в апреле ходили слухи о том, что Салах раздумывает над тем, чтобы покинуть «Энфилд».

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Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Rizo1
   36 / 830
сегодня в 22:31
...тренировочную))
ЮЗИК
ЮЗИК
   139 / 830
сегодня в 22:24
Не вижу смысла ему менять клубы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   219 / 830
сегодня в 22:22
anyway
Сегодня 19:33
будет дублером янга, без нырков в надежде на левый пеналь это его максимум)
_____________________________________________________________________________
Салах лучше всех игроков МЮ вместе взятых
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   99 / 830
сегодня в 21:59
У Мо есть разногласия с Клоппом, отсюда всякого рода спекуляции на тему его ухода, но МЮ это явно перебор.
Rizo1
Rizo1 ответил Ruslik1982
   211 / 830
сегодня в 21:39
Разве что его майку....
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   452 / 830
сегодня в 20:36
Уходить из лучшего в мире клуба в команду шестого места?
Смешно
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 830
сегодня в 20:22
Попытка не пытка, но вряд ли что выйдет...
Санчо Панса
Санчо Панса
   82 / 830
сегодня в 19:32
Сильно сомневаюсь, что Ливерпуль его продаст, тем более в Манчестер Юнайтед! Было бы хорошо манкунианцам заполучить Гарета Бэйла, вот честно)
beefs
beefs
   152 / 830
сегодня в 19:10
У МЮ денег больше!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   417 / 830
сегодня в 19:04
Му-мушки сначала физрука увольте
Ruslik1982
Ruslik1982
   56 / 830
сегодня в 19:01
можно купить миллионов за 40-50
КЭТиК
КЭТиК
   65 / 830
сегодня в 18:57
Забрался египтянин, хочет больше и больше.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   36 / 830
сегодня в 18:53
Ахахаха. Возьмите лучше Морено... за 50лямов и в подарок Ловрена)
anyway
anyway
   168 / 830
сегодня в 18:33
будет дублером янга, без нырков в надежде на левый пеналь это его максимум)
Don trambon
Don trambon
   72 / 830
сегодня в 18:16
АХАХАХАХАХАХХА УХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХА.
Букмекер920
Букмекер920
   636 / 830
сегодня в 18:10
Зачем Салаху шаг назад?
cska plus
cska plus
   5 / 830
сегодня в 18:08
Фриц не отдаст египтянина пока он учавствует в колбасном проекте а в общем играть в великом МЮ престижнее чем в колбасном цеху.
Zlatan35
Zlatan35
   23 / 830
сегодня в 18:07
МЮ заинтересован в услугах Салаха

Заинтересованности МЮ недостаточно) как минимум должна быть взаимная заинтересованность. А это, вряд ли).
LOpp
LOpp
   9 / 830
сегодня в 18:06
За Салаха щас можно смело 200 млн просить.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   14 / 830
сегодня в 18:01
ахахахаха кхе-кхе-кхе ахахаахаха
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 830
сегодня в 18:01
Походу сам Салах не заинтересован в услугах МЮ! Зачем ему идти на понижение?
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр ответил liverpool-today
   465 / 830
сегодня в 18:00
Кто в здравом уме захочет играть в мю. Ливерпуль теперь даже более топ клуб чем реал. Вариантов даже при огромном желании нет.
Ливерпуль топ-клуб, но далеко не лучший. И финал это наглядно показал.
razdvatri
razdvatri ответил liverpool-today
сегодня в 17:57
Кто в здравом уме захочет играть в мю. Ливерпуль теперь даже более топ клуб чем реал. Вариантов даже при огромном желании нет.
уже красный бестрофейник с топ клубами сравнивают вот смешно то
Colchoneros
Colchoneros
   340 / 830
сегодня в 17:54
Бред!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   120 / 830
сегодня в 17:51
Салах решил собирать еврокубки. Сейчас у него в копилке есть ЛЧ, а ведь Ливерпуль не подходит под ЛЕ,потому что вошёл в бигфо и стал обладателем Кубка, поэтому рассматривает переход в МЮ,что бы взять Лигу Европы, чего тут не понятного?
liverpool-today
liverpool-today
   709 / 830
сегодня в 17:48
Кто в здравом уме захочет играть в мю. Ливерпуль теперь даже более топ клуб чем реал. Вариантов даже при огромном желании нет.
STVA 1
STVA 1
   26 / 830
сегодня в 17:43
Не уверен , что Салаху нужен МЮ ...
Ptaha91
Ptaha91
   132 / 830
сегодня в 17:43
реальность бейл с зарплатой 500 тысяч в неделю)
Kuzminotti
Kuzminotti
   253 / 830
сегодня в 17:36
Самое то из победителя ЛЧ в Лигу Европы уходить, да еще и в принципиального соперника)
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