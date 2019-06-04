МЮ заинтересован в услугах Салаха

«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает издание AS. Манкунианцы готовы этим летом предпринять попытку подписать 26-летнего египтянина.
Напомним, что в апреле ходили слухи о том, что Салах раздумывает над тем, чтобы покинуть «Энфилд».
Сегодня 19:33
будет дублером янга, без нырков в надежде на левый пеналь это его максимум)
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Салах лучше всех игроков МЮ вместе взятых
Сегодня 19:33
будет дублером янга, без нырков в надежде на левый пеналь это его максимум)
_____________________________________________________________________________
Салах лучше всех игроков МЮ вместе взятых
Смешно
Смешно
Заинтересованности МЮ недостаточно) как минимум должна быть взаимная заинтересованность. А это, вряд ли).
Заинтересованности МЮ недостаточно) как минимум должна быть взаимная заинтересованность. А это, вряд ли).