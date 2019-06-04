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Cарри намекнул на возвращение в Италию

сегодня, 13:44

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в интервью Vanity Fair заявил, что итальянские специалисты зачастую очень скучают по родине.

Для итальянцев соблазн вернуться домой очень силен. На чужбине мы чувствуем, что чего-то не хватает. Это был тяжелый год. Я начал ощущать силу расстояния в отношении моих друзей, пожилых родителей, которых я редко вижу.

Я решил уехать за границу, чтобы не переходить в другую итальянскую команду после «Наполи». И пусть эта профессия может завести тебя куда угодно, мои отношения с неаполитанцами не изменятся.

По слухам, тренер должен возглавить «Ювентус». 

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