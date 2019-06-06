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Карамбё: «Россия может выиграть Евро-2020»

сегодня, 19:51

Чемпион мира и Европы француз Кристиан Карамбё считает, что сборная России может выиграть Евро-2020.

В России есть все — организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть.

Карамбё также отметил, что ЧМ-2018 прошел на высоком уровне. Он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   60 / 813
сегодня в 20:38
Даже не смешно.
kella
kella
сегодня в 20:31
Карамбё: Россия может выиграть Евро-2020, но не хочет! На самом деле все наоборот,- Россия хочет выиграть Евро-2020, но не может! - Ёбмарак!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   67 / 813
сегодня в 20:22
Тут, или Карамбе засадил литрухи, или Димон барматухи).
vitya valdes
vitya valdes
   674 / 813
сегодня в 20:18
🤦вот как это можно прокомментировать?!
Foxes
Foxes ответил cska1948
   299 / 813
сегодня в 20:14
"...Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть..." ------------------------ Подскажите, кто знает. Когда и что выигрывала сборная России по футболу?
Ай нет, ошибся, в 60 году.
Foxes
Foxes ответил cska1948
   299 / 813
сегодня в 20:11
"...Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть..." ------------------------ Подскажите, кто знает. Когда и что выигрывала сборная России по футболу?
СССР евро в 64 году кажется.
cska1948
cska1948
   396 / 813
сегодня в 20:09
"...Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть..."
------------------------
Подскажите, кто знает. Когда и что выигрывала сборная России по футболу?
Foxes
Foxes
   299 / 813
сегодня в 20:05
Ему самому не смешно?
minai
minai
сегодня в 20:00
Палёного коньяку видать выжрал.
Морозовский
Морозовский
   6 / 813
сегодня в 19:58
Жаль, что это брехня.
Арбалет
Арбалет
   120 / 813
сегодня в 19:53
Француз никак с Эйфелевой башни упал.
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