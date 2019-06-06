Карамбё: «Россия может выиграть Евро-2020»

Чемпион мира и Европы француз Кристиан Карамбё считает, что сборная России может выиграть Евро-2020.
В России есть все — организация, инфраструктура, опыт. Они же уже выигрывали? Значит, еще раз могут выиграть.
Карамбё также отметил, что ЧМ-2018 прошел на высоком уровне. Он рассчитывает, что Евро-2020 так же успешно пройдет в Петербурге.
------------------------
Подскажите, кто знает. Когда и что выигрывала сборная России по футболу?
------------------------
Подскажите, кто знает. Когда и что выигрывала сборная России по футболу?