Коммиссо: «Из-за чего переживают фанаты? Из-за того, что я горбатый?»

Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо ответил на переживания фанатов клуба, которые боятся, что команда попала не в те руки.

Я знаю, что есть беспокойство. Но почему? Возможно, потому что я горбатый (улыбается)?

Они должны дать мне время. Я человек, который никогда не обещает то, что не может исполнить. Я никогда не давал лживых обещаний.

Было бы слишком опрометчиво делать заявления сейчас. Нужно работать и доказывать фактами. «Фиорентина» у меня в сердце. Я хотел купить этот клуб с 2016 года.