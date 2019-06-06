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Коммиссо: «Из-за чего переживают фанаты? Из-за того, что я горбатый?»

сегодня, 15:49

Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо ответил на переживания фанатов клуба, которые боятся, что команда попала не в те руки.

Я знаю, что есть беспокойство. Но почему? Возможно, потому что я горбатый (улыбается)?

Они должны дать мне время. Я человек, который никогда не обещает то, что не может исполнить. Я никогда не давал лживых обещаний. 

Было бы слишком опрометчиво делать заявления сейчас. Нужно работать и доказывать фактами. «Фиорентина» у меня в сердце. Я хотел купить этот клуб с 2016 года.

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