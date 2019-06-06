Ройс: «Сделаю всё, чтобы выиграть чемпионство вместе с „Боруссией“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» в интервью Kicker признался, что очень огорчен из-за упущенного чемпионства по итогам прошлого сезона.

«Шмели» в итоговой таблице отстали на 2 очка от «Баварии».

На этот раз у нас был очень большой шанс выиграть, так что это обидно. Думаю, этот опыт поможет нам в будущем. Наша цель на следующий сезон должна быть в том, чтобы захватить лидерство и стать в итоге чемпионами. Я с первого дня в «Боруссии» хочу выиграть трофей, но чем ближе конец моей карьеры, тем сильнее жажда. С тех пор как я перешел сюда, мы были несколько раз близки к цели. В ближайшие два или три года всё должно получиться, я отдам все силы ради чемпионства.