ГлавнаяНовости

Ройс: «Сделаю всё, чтобы выиграть чемпионство вместе с „Боруссией“»

сегодня, 17:54

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в интервью Kicker признался, что очень огорчен из-за упущенного чемпионства по итогам прошлого сезона.

«Шмели» в итоговой таблице отстали на 2 очка от «Баварии».

На этот раз у нас был очень большой шанс выиграть, так что это обидно. Думаю, этот опыт поможет нам в будущем. Наша цель на следующий сезон должна быть в том, чтобы захватить лидерство и стать в итоге чемпионами. Я с первого дня в «Боруссии» хочу выиграть трофей, но чем ближе конец моей карьеры, тем сильнее жажда. С тех пор как я перешел сюда, мы были несколько раз близки к цели. В ближайшие два или три года всё должно получиться, я отдам все силы ради чемпионства.

Напомним, что «Боруссия» летом уже подписала хавбека Торгана Азара

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дракслер верит в невиновность Неймара
Сегодня, 17:38 Комментарии5
Коммиссо - о будущем Монтеллы: «Не люблю увольнять сотрудников»
Сегодня, 15:54 Комментарии2
Коммиссо: «Из-за чего переживают фанаты? Из-за того, что я горбатый?»
Сегодня, 15:49 Комментарии3
Коммиссо: «Я всегда был фанатом итальянского футбола»
Сегодня, 14:49 Комментарии1
Мората: «Хочу остаться в „Атлетико“»
Сегодня, 14:33 Комментарии1
Клопп - о Вагнере: «„Шальке“ заполучил прекрасного тренера»
Сегодня, 14:25 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100