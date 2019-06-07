Коутиньо хочет покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо изъявил желание покинуть команду, сообщает Cadena SER. На данный момент представители игрока заняты поисками нового клуба для него.
Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован ПСЖ.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо изъявил желание покинуть команду, сообщает Cadena SER. На данный момент представители игрока заняты поисками нового клуба для него.
Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован ПСЖ.
Либо команда не для него, либо тренер не тот, а может и чемпионат
Либо команда не для него, либо тренер не тот, а может и чемпионат