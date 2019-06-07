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Коутиньо хочет покинуть «Барселону»

сегодня, 22:48

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо изъявил желание покинуть команду, сообщает Cadena SER. На данный момент представители игрока заняты поисками нового клуба для него.

Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо заинтересован ПСЖ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 808
сегодня в 23:17
Так и не вписался
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   3 / 808
сегодня в 22:57
При Клоппе расцвёл, при Валверде увял. Вот отличие тренера от физрука - один может найти позицию на поле для проявления таланта, другой зато сидит у бровки красиво во время матчей.
дурман
дурман
   480 / 808
сегодня в 22:52
Коутиньо деградировал в Барсе, то ли стиль не подходит, то ли с давлением не справляется. Хоть ему и давали шансы, но что то идёт не так.
Либо команда не для него, либо тренер не тот, а может и чемпионат
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