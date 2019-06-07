Полузащитник «Боруссии» Д Исак перейдет в «Реал Сосьедад»

сегодня, 18:12

Полузащитник дортмундской «Боруссии» с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Испании.

Футболист зимой отправился в аренду в голландский «Виллем II», где здорово проявил себя, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач в 16 матчах. Тем не менее в «Боруссии» на 20-летнего футболиста по-прежнему не рассчитывают.

«Мы ведем переговоры. Выступать в Ла Лиге было бы здорово, мне нужно много играть в моем возрасте», — сказал футболист.

По слухам, главный претендент на Исака - «Реал Сосьедад». Руководство испанского клуба уже подтвердило заинтересованность в игроке.