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Полузащитник «Боруссии» Д Исак перейдет в «Реал Сосьедад»

сегодня, 18:12

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Александер Исак с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Испании.

Футболист зимой отправился в аренду в голландский «Виллем II», где здорово проявил себя, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач в 16 матчах. Тем не менее в «Боруссии» на 20-летнего футболиста по-прежнему не рассчитывают.

«Мы ведем переговоры. Выступать в Ла Лиге было бы здорово, мне нужно много играть в моем возрасте», — сказал футболист.

По слухам, главный претендент на Исака - «Реал Сосьедад». Руководство испанского клуба уже подтвердило заинтересованность в игроке.

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