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Гвардиола: «АПЛ - самая сложная лига»

сегодня, 20:50

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об английской лиге.

АПЛ - самая сложная лига. Когда я ехал сюда, люди говорили, что английский футбол сложнее, но я не понимал почему. Однако, когда ты тренируешь здесь, то понимаешь это. Тут очень плотный календарь, сильные соперники, много физики и ужасные погодные условия в течение четырех или пяти месяцев.

Десять лет назад в «Ман Сити» никто и думать не мог о победе в чемпионате. Теперь люди говорят, что это лишь первый шаг. Мы выиграли АПЛ, но могли и упустить победу. Важно, что мы прошли этот путь до конца.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил BARCDJIN
   218 / 754
сегодня в 22:08
Барса была бы там гегемоном также как в Испании..Уровень команд в Англии не сильный..На годик взяли еврокубки и все..) Пеп так говорит из-за Ливера, потому что последние навязали Борьбу...которой лет 15 там не было..
какой там гегемон от ливерки четыре безответки отгребли.... а там ещё встречаются такие андердоги,что бы Месси вашего на 5 минуте на два сезона вывели из строя... вуххаа. А Дырштеген от какого то Бёрнли мячей по 8 вытягивал из паутины.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   218 / 754
сегодня в 22:05
если бы АПЛ была бы сложной лигой,ты бы в серию А смотался,но почему то не захотел в Юву переходить и включил заднюю,а ведь жёнушка разъезжала на тачках Роналду с ветерком.
nnb199O
nnb199O
   733 / 754
сегодня в 22:02
Шах и мат глорчихам лол-лиги и днобундеслиги.

Тряпка вам в рот.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   89 / 754
сегодня в 21:53
Если серьезно вдуматься Англия это футбольный анахронизм.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   211 / 754
сегодня в 21:51
Возьми ещё раз АПЛ и будешь первым тренером в 21 веке кто выиграл 3 раза подряд.
Удачи Гвардиола.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Artuom
   162 / 754
сегодня в 21:16
Оппа, Гвардиола сказал что АПЛ самая сложная. И для тех кто кричит о "лучшая Ла лига" даже хорошо ОБЪЯСНИЛ почему самая сложная именно АПЛ.
Барса была бы там гегемоном также как в Испании..Уровень команд в Англии не сильный..На годик взяли еврокубки и все..) Пеп так говорит из-за Ливера, потому что последние навязали Борьбу...которой лет 15 там не было..
BARCDJIN
BARCDJIN
   162 / 754
сегодня в 21:15
Может и так но футбол не красивый...Неизящный..
Artuom
Artuom
   76 / 754
сегодня в 21:13
Оппа, Гвардиола сказал что АПЛ самая сложная. И для тех кто кричит о "лучшая Ла лига" даже хорошо ОБЪЯСНИЛ почему самая сложная именно АПЛ.
АС35
АС35 ответил Капитан Врунгель
   25 / 754
сегодня в 21:00
Что только не скажешь, лишь бы оправдать свои позорные вылеты из ЛЧ.
Десять лет назад в «Ман Сити» никто и думать не мог о победе в чемпионате. Теперь люди говорят, что это лишь первый шаг. Мы выиграли АПЛ, но могли и упустить победу. Важно, что мы прошли этот путь до конца.

Говорит так, как будто бы в сезоне 2013/14 звание чемпиона Премьер-Лиги под руководством Пеллегрини и не было вовсе) или было это более десяти лет) а не несколько лет назад. Лицемерие зашкаливает. И это при том, что это общеизвестный факт, известный всем болельщикам футбола.
Bavaria_N
Bavaria_N
   295 / 754
сегодня в 20:56
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       21 / 754
    сегодня в 20:53
    Что только не скажешь, лишь бы оправдать свои позорные вылеты из ЛЧ.
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