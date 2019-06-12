Гвардиола: «АПЛ - самая сложная лига»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением об английской лиге.

АПЛ - самая сложная лига. Когда я ехал сюда, люди говорили, что английский футбол сложнее, но я не понимал почему. Однако, когда ты тренируешь здесь, то понимаешь это. Тут очень плотный календарь, сильные соперники, много физики и ужасные погодные условия в течение четырех или пяти месяцев.