Гвардиола: «АПЛ - самая сложная лига»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об английской лиге.
АПЛ - самая сложная лига. Когда я ехал сюда, люди говорили, что английский футбол сложнее, но я не понимал почему. Однако, когда ты тренируешь здесь, то понимаешь это. Тут очень плотный календарь, сильные соперники, много физики и ужасные погодные условия в течение четырех или пяти месяцев.
Десять лет назад в «Ман Сити» никто и думать не мог о победе в чемпионате. Теперь люди говорят, что это лишь первый шаг. Мы выиграли АПЛ, но могли и упустить победу. Важно, что мы прошли этот путь до конца.
Тряпка вам в рот.
Тряпка вам в рот.
Удачи Гвардиола.
Удачи Гвардиола.
Говорит так, как будто бы в сезоне 2013/14 звание чемпиона Премьер-Лиги под руководством Пеллегрини и не было вовсе) или было это более десяти лет) а не несколько лет назад. Лицемерие зашкаливает. И это при том, что это общеизвестный факт, известный всем болельщикам футбола.
Говорит так, как будто бы в сезоне 2013/14 звание чемпиона Премьер-Лиги под руководством Пеллегрини и не было вовсе) или было это более десяти лет) а не несколько лет назад. Лицемерие зашкаливает. И это при том, что это общеизвестный факт, известный всем болельщикам футбола.