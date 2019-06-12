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Р. де Бур: «Хотел бы увидеть де Лигта в „Барсе“ или „Ман Сити“, а не в ПСЖ»

сегодня, 18:33

Бывший футболист сборной Нидерландов Рональд де Бур советует защитнику «Аякса» Матийсу де Лигту не переходить в ПСЖ, который в последнее время считается главным фаворитом на покупку футболиста.

Де Лигт может играть в любой команде, но я хотел бы видеть его в «Барселоне», потому что у них схожая с «Аяксом» философия. Матийс с 10 лет в «Аяксе», стиль его игры очень похож на каталонский. Ему бы не пришлось приспосабливаться, он сразу был бы готов играть.

ПСЖ - отличная команда с хорошими футболистами, но они играют не так, как привык де Лигт. Стиль команды важен. Если вы спросите меня, то я бы предпочел увидеть Матийса в «Барселоне» или «Манчестер Сити».

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Gruznoff
Gruznoff
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сегодня в 18:37
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