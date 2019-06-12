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Гвардиола: «„Реал“ подписывает игроков, но деньги тратит только „Ман Сити“»

сегодня, 17:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией прокомментировал тот факт, что «Реал» уже солидно потратился за лето на новичков.

Также он высоко оценил таланты новобранца «сливочных» Эдена Азара.

«Реал» подписывает контракты с отличными игроками, но деньги в футболе тратит только «Манчестер Сити».

Азар очень хорош. Это впечатляющий футболист, один из лучших на моей памяти. Наверняка в чемпионате Испании станет веселее с приходом Эдена.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   15 / 753
сегодня в 19:07
На то и родственники, чтобы помогать :) И пожалуйста, не путай 572 млн с 1.1 млрд)
Это ты про трансферы, а я вообще про затраты)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   15 / 753
сегодня в 19:07
Ахах Это же для тебя и твоего поколения, клуб выигрывавший до шейхов все виды английских трофеев и еврокубок - не имеет истории. У МС до шейхов было 12 трофеев. Для справки, это больше чем у не менее знаменитых Вест Хэма, Лидса, Ноттингем Форреста, Блэкберна и Вулверхэмптона. У того же Ньюкасла столько же по сей день. Да чего уж там, у шпор 2 чашки чемпиона Англии по сей день, которые МС еще до шейхов брал. Ты наверное еще не в курсе, что сэр Мэтт Басби, который вывел ваш денежный мешок на новый уровень является легендой МС. Создав легендарную троицу - Бест, Лоу, Чарльтон. А может ты забыл, как тот же Деннис Лоу играя уже за МС (1974 г.) своим победным голом отправил красный манчестерский середняк во второй дивизион? Эпоха Фергюсона хороша, но за годы тренерства он потратил 790 лямов. По тем меркам - солидные деньги. Но это не помешало нашему физруку Манчини 6 раз продырявить МЮ на Олд Траффорде в 2011 году (6:1). А нынешний МЮ - бесперспективный мешок с бешенными тратами, чьи трансферы входят в топ самых дорогих. Клуб, который отстегивает бабки своему игроку, чтобы поскорее вышвырнуть его из клуба)
Ну, это была уже не та эпоха МЮ, если уж про это говорить)
АС35
АС35
   29 / 753
сегодня в 18:47
Если не брать в расчёт 2019 год, когда Реал действительно начал с помощью нескольких покупок усиливать команду, то до этого Реал не осуществлял несколько лет никаких трансферов-покупок, в отличие от других команд и в первую очередь МС. Вряд ли, это является для Гвардиолы тайной. Комментарий Гвардиолы какой-то детский с оттенком лицемерия.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   42 / 753
сегодня в 18:43
Забыл с иронией добавить: "Нашим владельцам придется нарисовать еще много липовых завышенных во много раз контрактов с очередной компанией клана Мансура, чтобы выиграть ЛЧ. А еще надо доплачивать УЕФА, чтобы они закрывали глаза на это." Смешно, когда что-то говорит тренер команды, которая в большом трансферном минусе каждый год с сезона 07/08 и которой потребовалось 1.1 миллиард долларов только чтобы взять первое чемпионство)))
На то и родственники, чтобы помогать :)
И пожалуйста, не путай 572 млн с 1.1 млрд)
allemz
allemz ответил anyway
   42 / 753
сегодня в 18:40
Ну так у Реала есть история, они то деньги заработали футболом...
Ахах
Это же для тебя и твоего поколения, клуб выигрывавший до шейхов все виды английских трофеев и еврокубок - не имеет истории. У МС до шейхов было 12 трофеев. Для справки, это больше чем у не менее знаменитых Вест Хэма, Лидса, Ноттингем Форреста, Блэкберна и Вулверхэмптона. У того же Ньюкасла столько же по сей день. Да чего уж там, у шпор 2 чашки чемпиона Англии по сей день, которые МС еще до шейхов брал.
Ты наверное еще не в курсе, что сэр Мэтт Басби, который вывел ваш денежный мешок на новый уровень является легендой МС. Создав легендарную троицу - Бест, Лоу, Чарльтон.
А может ты забыл, как тот же Деннис Лоу играя уже за МС (1974 г.) своим победным голом отправил красный манчестерский середняк во второй дивизион?

Эпоха Фергюсона хороша, но за годы тренерства он потратил 790 лямов. По тем меркам - солидные деньги. Но это не помешало нашему физруку Манчини 6 раз продырявить МЮ на Олд Траффорде в 2011 году (6:1).

А нынешний МЮ - бесперспективный мешок с бешенными тратами, чьи трансферы входят в топ самых дорогих. Клуб, который отстегивает бабки своему игроку, чтобы поскорее вышвырнуть его из клуба)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 753
сегодня в 18:29
Забыл с иронией добавить: "Нашим владельцам придется нарисовать еще много липовых завышенных во много раз контрактов с очередной компанией клана Мансура, чтобы выиграть ЛЧ. А еще надо доплачивать УЕФА, чтобы они закрывали глаза на это."

Смешно, когда что-то говорит тренер команды, которая в большом трансферном минусе каждый год с сезона 07/08 и которой потребовалось 1.1 миллиард долларов только чтобы взять первое чемпионство)))
Mixacka
Mixacka
сегодня в 18:21
Реал , ЛЧ берёт , а МС - нет . Вот на этом и делают акцент )
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   94 / 753
сегодня в 18:19
Он че хочет ? Реал 5 лет никого не покупал , пока Сити за полтора года свыше 500 миллионов потратил . С каждым разом удивляюсь на сколько он гнилой человек
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
сегодня в 18:17
какая у них история ? кабинетная что ли?
anyway
anyway
   119 / 753
сегодня в 18:15
Ну так у Реала есть история, они то деньги заработали футболом...
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