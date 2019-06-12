Гвардиола: «„Реал“ подписывает игроков, но деньги тратит только „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией прокомментировал тот факт, что «Реал» уже солидно потратился за лето на новичков.
Также он высоко оценил таланты новобранца «сливочных» Эдена Азара.
«Реал» подписывает контракты с отличными игроками, но деньги в футболе тратит только «Манчестер Сити».
Азар очень хорош. Это впечатляющий футболист, один из лучших на моей памяти. Наверняка в чемпионате Испании станет веселее с приходом Эдена.
И пожалуйста, не путай 572 млн с 1.1 млрд)
И пожалуйста, не путай 572 млн с 1.1 млрд)
Это же для тебя и твоего поколения, клуб выигрывавший до шейхов все виды английских трофеев и еврокубок - не имеет истории. У МС до шейхов было 12 трофеев. Для справки, это больше чем у не менее знаменитых Вест Хэма, Лидса, Ноттингем Форреста, Блэкберна и Вулверхэмптона. У того же Ньюкасла столько же по сей день. Да чего уж там, у шпор 2 чашки чемпиона Англии по сей день, которые МС еще до шейхов брал.
Ты наверное еще не в курсе, что сэр Мэтт Басби, который вывел ваш денежный мешок на новый уровень является легендой МС. Создав легендарную троицу - Бест, Лоу, Чарльтон.
А может ты забыл, как тот же Деннис Лоу играя уже за МС (1974 г.) своим победным голом отправил красный манчестерский середняк во второй дивизион?
Эпоха Фергюсона хороша, но за годы тренерства он потратил 790 лямов. По тем меркам - солидные деньги. Но это не помешало нашему физруку Манчини 6 раз продырявить МЮ на Олд Траффорде в 2011 году (6:1).
А нынешний МЮ - бесперспективный мешок с бешенными тратами, чьи трансферы входят в топ самых дорогих. Клуб, который отстегивает бабки своему игроку, чтобы поскорее вышвырнуть его из клуба)
Это же для тебя и твоего поколения, клуб выигрывавший до шейхов все виды английских трофеев и еврокубок - не имеет истории. У МС до шейхов было 12 трофеев. Для справки, это больше чем у не менее знаменитых Вест Хэма, Лидса, Ноттингем Форреста, Блэкберна и Вулверхэмптона. У того же Ньюкасла столько же по сей день. Да чего уж там, у шпор 2 чашки чемпиона Англии по сей день, которые МС еще до шейхов брал.
Ты наверное еще не в курсе, что сэр Мэтт Басби, который вывел ваш денежный мешок на новый уровень является легендой МС. Создав легендарную троицу - Бест, Лоу, Чарльтон.
А может ты забыл, как тот же Деннис Лоу играя уже за МС (1974 г.) своим победным голом отправил красный манчестерский середняк во второй дивизион?
Эпоха Фергюсона хороша, но за годы тренерства он потратил 790 лямов. По тем меркам - солидные деньги. Но это не помешало нашему физруку Манчини 6 раз продырявить МЮ на Олд Траффорде в 2011 году (6:1).
А нынешний МЮ - бесперспективный мешок с бешенными тратами, чьи трансферы входят в топ самых дорогих. Клуб, который отстегивает бабки своему игроку, чтобы поскорее вышвырнуть его из клуба)
Смешно, когда что-то говорит тренер команды, которая в большом трансферном минусе каждый год с сезона 07/08 и которой потребовалось 1.1 миллиард долларов только чтобы взять первое чемпионство)))
Смешно, когда что-то говорит тренер команды, которая в большом трансферном минусе каждый год с сезона 07/08 и которой потребовалось 1.1 миллиард долларов только чтобы взять первое чемпионство)))