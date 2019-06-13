ГлавнаяНовости

Нахушев: «Сёмин - мировой дедушка»

сегодня, 15:36
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Мордовии» Руслан Нахушев вспомнил совместную работу с экс-рулевым команды Юрием Сёминым.

Обыгрываем «Зенит» с Халком и Аршавиным 1:0. За десять минут до конца травмировался Ле Таллек. Выпускают меня. Я побил все рекорды по переодеванию, уложился в полминуты, оставалось только шнурки завязать, а все же на эмоциях: «Зенит» давит, нас меньше, Палыч орет: «Давай быстрее!» — «Сейчас-сейчас». — «Быстрее!!!» — «Я космонавт, что ли?» — «Да, ***, сейчас ты должен быть космонавтом!!!» Выходил с мыслью: если пропустим — меня расстреляют. К счастью, удержали победу, а Халк сломал дверь раздевалки. Кстати, из того матча выросла другая история.

Тогда случился мини-скандал: якобы судья Матюнин допустил расистские высказывание в адрес Халка. Семин поддержал Матюнина: «Я не слышал, чтобы он оскорблял Халка. Ничего он ему не говорил». Вскоре нас опять судит Матюнин — в Краснодаре. И чего-то подсвистывает в пользу «Кубани». Палыч как обычно душит судей: даже, не слыша его, те чувствуют, что он выбежал и недоволен. На весь стадион: «Матюнин! Матюнин! Ты чего?!» Судья подошел к нему, объяснился, но после этого Палычу снова что-то не понравилось, и он опять: «Матюнин! Матюнин!»

Тот не стал распинаться во второй раз и проигнорировал Палыча. А он: «Тьфу, епт, а я тебя защищал». Повернулся и сел на лавочку. Мировой дедушка.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нахушев: «Кононов не подходит „Спартаку“. Я не знаю, кто им подойдет»
Сегодня, 15:20 Комментарии8
Мамаев: «Просить ничего не хочу. Это очередное шоу»
Сегодня, 12:44 Комментарии13
Кокорин в суде: «Просим справедливости»
Сегодня, 12:36 Комментарии15
Баринов: «Наша сборная хорошо стартовала»
Сегодня, 11:34 Комментарии3
Белоус: «Как Дзюба будет играть в Англии, если он часто упускает моменты?»
Сегодня, 10:17 Комментарии6
Равиль Сабитов: «Мы все знаем игру Дзюбы»
Сегодня, 10:06 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   136 / 757
сегодня в 15:42
Дедушка возможно по статусу возраста , а так Юрий Павлович Сёмин ТОП - ый тренер !!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100