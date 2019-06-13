Нахушев: «Сёмин - мировой дедушка»

Бывший игрок «Мордовии» вспомнил совместную работу с экс-рулевым команды .

Обыгрываем «Зенит» с Халком и Аршавиным 1:0. За десять минут до конца травмировался Ле Таллек. Выпускают меня. Я побил все рекорды по переодеванию, уложился в полминуты, оставалось только шнурки завязать, а все же на эмоциях: «Зенит» давит, нас меньше, Палыч орет: «Давай быстрее!» — «Сейчас-сейчас». — «Быстрее!!!» — «Я космонавт, что ли?» — «Да, ***, сейчас ты должен быть космонавтом!!!» Выходил с мыслью: если пропустим — меня расстреляют. К счастью, удержали победу, а Халк сломал дверь раздевалки. Кстати, из того матча выросла другая история.

Тогда случился мини-скандал: якобы судья Матюнин допустил расистские высказывание в адрес Халка. Семин поддержал Матюнина: «Я не слышал, чтобы он оскорблял Халка. Ничего он ему не говорил». Вскоре нас опять судит Матюнин — в Краснодаре. И чего-то подсвистывает в пользу «Кубани». Палыч как обычно душит судей: даже, не слыша его, те чувствуют, что он выбежал и недоволен. На весь стадион: «Матюнин! Матюнин! Ты чего?!» Судья подошел к нему, объяснился, но после этого Палычу снова что-то не понравилось, и он опять: «Матюнин! Матюнин!»

Тот не стал распинаться во второй раз и проигнорировал Палыча. А он: «Тьфу, епт, а я тебя защищал». Повернулся и сел на лавочку. Мировой дедушка.