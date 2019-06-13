Нахушев: «Кононов не подходит „Спартаку“. Я не знаю, кто им подойдет»

Бывший футболист ЦСКА поддержал наставника московского «Спартака» .

Очень сильный специалист, но - не для «Спартака». Хотя я не знаю, кто им подойдет - пробовали уже и суровых, и добрых. По стилю, по требованиям, которые Кононов прививал нам в «Краснодаре», он «Спартаку» подходит, но дело ведь не только в футболе: в этом клубе - из-за журналистов, болельщиков, ветеранов - давление в десять раз увеличивается, и видно, что Кононов чувствует себя не в своей тарелке. В «Краснодаре» он спокойно творчески работал, ему никто не мешал, а тут постоянно приходится публично сглаживать острые углы - Каррере это удавалось лучше.