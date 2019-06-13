ГлавнаяНовости

Нахушев: «Кононов не подходит „Спартаку“. Я не знаю, кто им подойдет»

сегодня, 15:20

Бывший футболист ЦСКА Руслан Нахушев поддержал наставника московского «Спартака» Олега Кононова.

Очень сильный специалист, но - не для «Спартака». Хотя я не знаю, кто им подойдет - пробовали уже и суровых, и добрых. По стилю, по требованиям, которые Кононов прививал нам в «Краснодаре», он «Спартаку» подходит, но дело ведь не только в футболе: в этом клубе - из-за журналистов, болельщиков, ветеранов - давление в десять раз увеличивается, и видно, что Кононов чувствует себя не в своей тарелке. В «Краснодаре» он спокойно творчески работал, ему никто не мешал, а тут постоянно приходится публично сглаживать острые углы - Каррере это удавалось лучше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нахушев: «Сёмин - мировой дедушка»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Мамаев: «Просить ничего не хочу. Это очередное шоу»
Сегодня, 12:44 Комментарии13
Кокорин в суде: «Просим справедливости»
Сегодня, 12:36 Комментарии15
Баринов: «Наша сборная хорошо стартовала»
Сегодня, 11:34 Комментарии3
Белоус: «Как Дзюба будет играть в Англии, если он часто упускает моменты?»
Сегодня, 10:17 Комментарии6
Равиль Сабитов: «Мы все знаем игру Дзюбы»
Сегодня, 10:06 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответил Байкал-38
   9 / 757
сегодня в 15:43
Чем их Рианчо не устроил? Хуже не было бы, но зато веселуха была бы!!!
Возвращайте Бышовца и веселитесь в Локо, проблема?
Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов
сегодня в 15:42
Не понимаю, чем они Кононовым не довольны, Спартак же не вылетел
cska plus
cska plus
   36 / 757
сегодня в 15:42
Пусть федун тренерует.
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 757
сегодня в 15:37
Чем их Рианчо не устроил? Хуже не было бы, но зато веселуха была бы!!!
beefs
beefs
   83 / 757
сегодня в 15:31
Кононов не дипломат...
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   331 / 757
сегодня в 15:29
было бы интересно глянуть на свинок под руководством величайшего тренеришки сереги семака
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   105 / 757
сегодня в 15:26
Верните Аленя!
makkie
makkie
   9 / 757
сегодня в 15:24
Так и есть, съедят Кононова - либо руководство, либо СМИ, либо болельщики.
Да и игроки, судя по всему, не в востороге от его работы.

Физика очень слабая была, с 60-й минуты команда вставала на поле.
Зато двух физруков подтянул, которые, как говорят (С) даже между собой ругались.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100