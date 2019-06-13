Белоус: «Как Дзюба будет играть в Англии, если он часто упускает моменты?»

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус раскритиковал атаку сборной России в матче против команды Кипра.

С чем связана низкая реализация в матче с Кипром? Надо называть вещи своими именами - с нехваткой мастерства. Дзюба имел прекрасные возможности, но не забивал один раз, второй, третий и так далее. Мы говорим, что он перейдёт в чемпионат Англии - ну вот, смотрите и делайте выводы. Такие моменты в игре не должны прощаться, тем более что Кипр - не самая сильная команда Европы. Похожая история была и у других наших футболистов, они допускали много абсолютно неаргументированных ошибок. Поэтому и получился только минимальный результат при таком большом преимуществе.

Напрашивается вопрос, почему не дебютировал за сборную, например, лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко. Но главному тренеру в данной ситуации виднее. Станислав Саламович всегда говорит, что ориентируется на тех, кто сильнее в конкретный момент. А игра с Кипром была непростая, в любой момент из-за неосторожности в защите счёт мог сравняться, но терять очки в этом матче нельзя было никак.