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Белоус: «Как Дзюба будет играть в Англии, если он часто упускает моменты?»

сегодня, 10:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус раскритиковал атаку сборной России в матче против команды Кипра.

С чем связана низкая реализация в матче с Кипром? Надо называть вещи своими именами - с нехваткой мастерства. Дзюба имел прекрасные возможности, но не забивал один раз, второй, третий и так далее. Мы говорим, что он перейдёт в чемпионат Англии - ну вот, смотрите и делайте выводы. Такие моменты в игре не должны прощаться, тем более что Кипр - не самая сильная команда Европы. Похожая история была и у других наших футболистов, они допускали много абсолютно неаргументированных ошибок. Поэтому и получился только минимальный результат при таком большом преимуществе.

Напрашивается вопрос, почему не дебютировал за сборную, например, лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко. Но главному тренеру в данной ситуации виднее. Станислав Саламович всегда говорит, что ориентируется на тех, кто сильнее в конкретный момент. А игра с Кипром была непростая, в любой момент из-за неосторожности в защите счёт мог сравняться, но терять очки в этом матче нельзя было никак.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   158 / 754
сегодня в 11:43
По мне черчесов баран ставит своих у него в запасе два лучших бомбардира чемпионатов Чехии и России, а он выпускает на поле игрочишек
beefs
beefs
   89 / 754
сегодня в 10:47
Длч Англии у Дзюбы нет ни техники ни физики, он может только отдать честь...
FROBI
FROBI
сегодня в 10:45
Зачем Англии импортная древесина?
Zimmer
Zimmer
   736 / 754
сегодня в 10:24
Какая на фиг Англия!?
Don trambon
Don trambon
   107 / 754
сегодня в 10:23
Белоус, а где ФК Москва то? гыгыыг
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   535 / 754
сегодня в 10:19
то что дзюбиньё никакущий знают все надо быть полным чтобы этого не видеть
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