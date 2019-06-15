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Федотов: «Сутормин был готов перенести свадьбу ради сборной»

сегодня, 16:36

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о ситуации с полузащитником команды Алексеем Суторминым, который попал в предварительный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, но в окончательную заявку не вошел.

Свадьба Сутормина стала достоянием общественности, но дело обстояло не совсем так, как об этом писалось. Леша мог перенести церемония ради сборной. Однако Станислав Черчесов исключил любые риски, не включив его в итоговый список. Сутормин, разумеется, огорчился этому. Потом провел хороший матч со «Спартаком». Тем самым показал, что правильно воспринял ситуацию. Раз сегодня не вызвали – надо своей игрой доказывать, что достоин приглашения в сборную завтра.

Для меня его включение в расширенную заявку точно не стало неожиданностью. Труд Сутормина не мог не остаться незамеченным. Он сделал много для того, чтобы тренеры сборной обратили на него внимание. Но такая же возможность есть у каждого игрока. Мы постоянно об этом напоминаем ребятам.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 736
сегодня в 16:41
Еще войдет в сборную, но при другом тренере.
ДАША Д
ДАША Д
   168 / 736
сегодня в 16:36
Жена дороже!
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