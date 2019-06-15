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Cаленко: «Сегодня на Украине не говорят о возвращении Ракицкого в сборную»

сегодня, 09:16

Бывший футболист сборной России Олег Саленко оценил выступления защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, которого продолжает игнорировать тренерский штаб сборной Украины.

Не хотел бы касаться политических нюансов, но на сегодняшний день никто о возвращении Ярослава в сборную просто не говорит. Команда играет, набирает очки и без него, а Ракицкий прекрасно вписался в игру «Зенита». У него, думаю, тоже никаких проблем нет. Поначалу было много шума, Шевченко даже не хотел отвечать на вопрос о Ракицком на пресс-конференции, но сейчас он даже не обсуждается.

Я видел голы Ракицкого. Действительно, левая у Ярослава хороша. Мне кажется, что в предстоящих матчах Лиги чемпионов защитник «Зенита» себя покажет. Да и вся питерская команда тоже. Пора «Зениту» уже не просто на выход из группы замахиваться, а на нечто большее. 

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Все комментарии
San Skra
San Skra ответил Морозовский
   686 / 741
сегодня в 10:37
Политический нюанс не вызова Ракитского на первом месте. Да и Ракитский спокойней себя чувствует без сборной. Все довольны - обе стороны получили то, что хотели.
Откуда вы все это знаете? Или просто от болды пишите?
ЮЗИК
ЮЗИК
   147 / 741
сегодня в 10:26
Это их проблема, значить без него справляются
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   17 / 741
сегодня в 10:19
У сборной от случайного выигрыша у сербов крыша поехала.
ДСА
ДСА
   214 / 741
сегодня в 09:50
Он и сам не поеде
Pronto
Pronto
   301 / 741
сегодня в 09:48
У Шевченко и без Ракицкого очень хорошая команда, зачем он им?
Ярик пусть в Питере себя показывает)
Морозовский
Морозовский
   1 / 741
сегодня в 09:42
Политический нюанс не вызова Ракитского на первом месте. Да и Ракитский спокойней себя чувствует без сборной. Все довольны - обе стороны получили то, что хотели.
mihaluch
mihaluch
   163 / 741
сегодня в 09:33
Не говорят и хорошо, наверное у самого нет большого желания играть за Украину.
dzvinka
dzvinka
   118 / 741
сегодня в 09:31
дак о нем вообще забыли, странно что на России это кого то так сильно волнует. Наоборот - все силы игрок сможет сфокусировать на игре за клуб - радовались бы, бестолочи)))
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 741
сегодня в 09:26
Позорники.
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