Cаленко: «Сегодня на Украине не говорят о возвращении Ракицкого в сборную»

Бывший футболист сборной России оценил выступления защитника «Зенита» , которого продолжает игнорировать тренерский штаб сборной Украины.

Не хотел бы касаться политических нюансов, но на сегодняшний день никто о возвращении Ярослава в сборную просто не говорит. Команда играет, набирает очки и без него, а Ракицкий прекрасно вписался в игру «Зенита». У него, думаю, тоже никаких проблем нет. Поначалу было много шума, Шевченко даже не хотел отвечать на вопрос о Ракицком на пресс-конференции, но сейчас он даже не обсуждается.

Я видел голы Ракицкого. Действительно, левая у Ярослава хороша. Мне кажется, что в предстоящих матчах Лиги чемпионов защитник «Зенита» себя покажет. Да и вся питерская команда тоже. Пора «Зениту» уже не просто на выход из группы замахиваться, а на нечто большее.