Вартапетов: «Глушаков готов полноценно тренироваться со „Спартаком“»

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии футболистов «красно-белых» перед сбором.

Все по стандарту. Надеюсь, что все будут в порядке. По предварительной информации, проблем никаких нет у футболистов. Сейчас пройдем обследование, посмотрим. Сегодня должны быть все, за исключением сборников Джикии и Зобнина, они присоединятся к команде 20-го. Просто по времени ребята разбиты, чтобы столпотворения не было. Здесь уже Адриано, Джано, сейчас будут подъезжать остальные.

Рассказов восстановился, должен начать в общей группе тренироваться с первого дня сбора. Реброву нужно несколько дней индивидуальных занятий и он тоже будет готов. Все ребята, которые у нас выходят на тренировочный процесс, готовы тренироваться полноценно. В том числе и Глушаков.