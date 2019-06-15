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Вартапетов: «Глушаков готов полноценно тренироваться со „Спартаком“»

сегодня, 09:40

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии футболистов «красно-белых» перед сбором.

Все по стандарту. Надеюсь, что все будут в порядке. По предварительной информации, проблем никаких нет у футболистов. Сейчас пройдем обследование, посмотрим. Сегодня должны быть все, за исключением сборников Джикии и Зобнина, они присоединятся к команде 20-го. Просто по времени ребята разбиты, чтобы столпотворения не было. Здесь уже Адриано, Джано, сейчас будут подъезжать остальные.

Рассказов восстановился, должен начать в общей группе тренироваться с первого дня сбора. Реброву нужно несколько дней индивидуальных занятий и он тоже будет готов. Все ребята, которые у нас выходят на тренировочный процесс, готовы тренироваться полноценно. В том числе и Глушаков.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   47 / 741
сегодня в 10:35
К пердиву готовятся усиленно.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   57 / 741
сегодня в 10:26
Баню не на кого оставить, а впереди партия зулусов, кто их будет полноценно парить?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 741
сегодня в 10:23
Глушаков - лидер свиней.
Морозовский
Морозовский
   1 / 741
сегодня в 10:06
Глушаков будет самым полезным - опять поведёт за собой "Спартак" к новым победам!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   58 / 741
сегодня в 10:03
Время идет, а пока вообще ничего не меняется! Глушаков еще в команде, кого хотели продать- не продали , кого хотели купить - не купили ! Я потихонечку начинаю ненавидеть ФЕДУНА И КО ......НОНОВА!
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   127 / 741
сегодня в 10:03
Разбитые "по времени" на отдельные группы для тренировок - классные бравые ребята.... Как соберуться вместе в команду - всё..сливай воду....
Сливая воду из тазика не забудь вытащить шаечку!
Так поговаривает Дениска )))
311
311
   66 / 741
сегодня в 10:01
Глушаков своим самогоном подлечивается, там со своими напитками можно!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 741
сегодня в 09:59
Разбитые "по времени" на отдельные группы для тренировок - классные бравые ребята....
Как соберуться вместе в команду - всё..сливай воду....
League1
League1
   35 / 741
сегодня в 09:55
С глушаком что-то надо делать. Глушак в команде, как женщина на корабле, не к добру.
cska plus
cska plus
   14 / 741
сегодня в 09:46
Кроме рассказова все остальные хрющачьи старпёры.
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