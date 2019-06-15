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Вартапетов: «Травм в „Спартаке“ стало гораздо меньше»

сегодня, 09:49

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил улучшение ситуации с травмами у игроков «красно-белых».

В сравнении с сезоном, когда у нас был огромный пик травматизма, все будет в пользу этого сезона. Понятно, что каждая травма болезненно воспринимается. И тренерским штабом, и футболистами, и медицинским штабом. В целом количество травм сократилось, это статистика, от нее никуда не деться. Травм стало меньше, гораздо меньше.

Надеюсь, сейчас мы вышли на полное взаимопонимание с тренерами по физподготовке. Очень много уделяется профилактике. До основной тренировки, после нее. К сожалению, частота травмы крестообразных связок во всем мире увеличивается. Есть определенные профилактические меры, но ни один клуб не даст вам 100-процентную гарантию, что крестов никогда не будет.

Ранее Вартапетов также рассказал о состоянии игроков «Спартака» в преддверии сборов. 

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Все комментарии
Averoniy
Averoniy
   64 / 741
сегодня в 10:34
Травмы все от тренеровочного процесса физрука кареры были.
No pupsiks
No pupsiks
   10 / 741
сегодня в 10:17
Откуда травмы, если играть перестали.
311
311
   66 / 741
сегодня в 10:03
Ясен пень, к китайцу бегают лечиться! У него древние китайские рецепты!)
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 741
сегодня в 09:58
Хоть что-то хорошее.
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