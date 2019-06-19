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Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»

сегодня, 18:06

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая.

В первом поединке «альбиселесте» проиграли Колумбии (0:2).

Для нас Кубок Америки еще не начался. Игроки чувствуют себя хорошо, нам бы хотелось начать турнир иначе, но футболисты прекрасно понимают, что впереди еще два матча.

У меня есть мысли по поводу стартового состава, но некоторые футболисты не готовы на 100 %. Подождем до завтра и последим за их состоянием.

Большинство победителей первого тура не доминировали в своих матчах так, как мы это делали в те 30 минут игры с Колумбией. Если бы удалось забить, ситуация была бы совершенно другой. Но мы не забили и поплатились за это.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   188 / 714
сегодня в 19:24
Ещё одно поражение и можно паковать чемоданы.
STVA 1
STVA 1
   38 / 714
сегодня в 19:01
Она может закончится не начавшись...
la-respect0
la-respect0
   383 / 714
сегодня в 18:58
Хотелось бы чтоб Колумбия в финале сыграла с Уругваем.
Bavaria_M
Bavaria_M
   121 / 714
сегодня в 18:43
О чем говорит эта марионетка гнома? Где они там доминировали? О да там были уже матчи с разгромили, неговоря о крупном поражении этих клоунов, а он говорит никто так не доминировал ахах. Ага начнется для вас когда вылетите, ща 2 ничьи и домой, как и бразилы, вновь домашний турнир по телеку, не все готовы? Гном вообще не готов, тогда поч в составе? Ох уж и клоун,
аргам нужно срочно всю федерацию футбола гнатьс гномом, и нормального тренера с яйцами, пока не прозевали такое покаление
Великий Князь
Великий Князь ответил Leha-ha50
   89 / 714
сегодня в 18:33
Откуда федерация берет этих физруков??? Все красиво глаголют, а результата пшик!!!
С таким именем одни физруки)
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 714
сегодня в 18:24
Откуда федерация берет этих физруков??? Все красиво глаголют, а результата пшик!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   135 / 714
сегодня в 18:17
Ваша кампания уже закончилась
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