Скалони: «Аргентинская кампания на Кубке Америки еще не началась»

Главный тренер сборной Аргентины дал пресс-конференцию перед матчем второго тура группового этапа Кубка Америки против Парагвая.

В первом поединке «альбиселесте» проиграли Колумбии (0:2).

Для нас Кубок Америки еще не начался. Игроки чувствуют себя хорошо, нам бы хотелось начать турнир иначе, но футболисты прекрасно понимают, что впереди еще два матча.

У меня есть мысли по поводу стартового состава, но некоторые футболисты не готовы на 100 %. Подождем до завтра и последим за их состоянием.

Большинство победителей первого тура не доминировали в своих матчах так, как мы это делали в те 30 минут игры с Колумбией. Если бы удалось забить, ситуация была бы совершенно другой. Но мы не забили и поплатились за это.