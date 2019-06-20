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Наумов: «Самое главное для руководства „Локо“ - не мешать Сёмину»

сегодня, 20:20

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов надеется, что главный тренер московской команды Юрий Сёмин останется на своем посту, несмотря на конфликт с руководством.

Думаю, что у Василия Кикнадзе и совета директоров хватит мудрости, чтобы не увольнять Сёмина. Иначе это навредит и клубу, и команде. Считаю, что Сёмину нужно дать спокойно работать. Самое главное — не мешать и по возможности помогать. Если помочь не удастся, то не надо мешать. Сёмин сам прекрасно справится.

Что касается ухода, то Юрий Палыч может покинуть должность, когда сам физически почувствует, что больше не может тренировать. В этом случае ему нужно дать должность в «Локомотиве». Например, в этом случае я всегда мечтал назначить Сёмина тренером всех тренеров в клубе, чтобы привести все команды «Локо» к единому знаменателю и философии игры. Рано или поздно придет время, когда Палычу станет тяжело. А пока он в силе, ему нужно дать спокойно работать.

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Байкал-38
Байкал-38
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сегодня в 20:33
Палыча надо беречь!
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