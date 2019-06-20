Виталий Денисов: «Переход в „Рубин“ - новый вызов»

Новичок «Рубина» поделился эмоциями от перехода в казанский клуб.

32-летний футболист сегодня подписал однолетний контракт.

Это новый шаг, новый вызов. Пока впечатлениями не могу поделиться, еще рано что-то говорить, только прилетел. Надеюсь, что адаптация в команде пройдет быстро, постараюсь найти общий язык со всеми. Как можно быстрее надеюсь приступить к делу. Всю базу еще не осмотрел, но начало меня очень сильно впечатлило. Она в прекрасном состоянии. Пока не видел футбольное поле, но я думаю, что оно в хорошем состоянии и будет одно удовольствие выходить на него.

Конкуренция — это всегда хорошо, неважно, молодой ты или опытный. Есть главный тренер, и он будет решать, кто будет играть на той или иной позиции. У него все карты в руках.