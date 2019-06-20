Бабаев: «Влашича ждет большая европейская карьера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова Ивицы Олича, который считает, что полузащитник Никола Влашич дорос до уровня «Баварии». Напомним, вчера «армейцы» оформили полноценный трансфер Влашича.
Ивица, кстати, одним из первых поздравил нас с этим трансфером, написал мне и дал Николе максимально лестные характеристики. Я абсолютно убежден, что Влашича ждет большая европейская карьера. Очевидно, что в будущем он будет радовать не только наших болельщиков. Потенциал у него достаточно серьезный.