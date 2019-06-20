Бабаев: «Влашича ждет большая европейская карьера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова , который считает, что полузащитник дорос до уровня «Баварии». Напомним, вчера «армейцы» оформили полноценный трансфер Влашича.

Ивица, кстати, одним из первых поздравил нас с этим трансфером, написал мне и дал Николе максимально лестные характеристики. Я абсолютно убежден, что Влашича ждет большая европейская карьера. Очевидно, что в будущем он будет радовать не только наших болельщиков. Потенциал у него достаточно серьезный.