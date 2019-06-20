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Бабаев: «Влашича ждет большая европейская карьера»

сегодня, 20:13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слова Ивицы Олича, который считает, что полузащитник Никола Влашич дорос до уровня «Баварии». Напомним, вчера «армейцы» оформили полноценный трансфер Влашича.

Ивица, кстати, одним из первых поздравил нас с этим трансфером, написал мне и дал Николе максимально лестные характеристики. Я абсолютно убежден, что Влашича ждет большая европейская карьера. Очевидно, что в будущем он будет радовать не только наших болельщиков. Потенциал у него достаточно серьезный.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   50 / 708
сегодня в 21:07
Для Европы он слабоват ,а для коняшек в самый раз ! Вот и радуется до усра..ки !!! Попал в ЦСКА-ВЕЛИИИИКИЙ !!! ))))))))))))))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   115 / 708
сегодня в 21:06
армейцы европейский клуб? эмоции
ну не африканский же ...
Ruslik1982
Ruslik1982
   100 / 708
сегодня в 20:50
ждала, пока он не вляпался на 5 лет в ЦСКА
Морозовский
Морозовский
   3 / 708
сегодня в 20:37
Леонорыч на нём срубит деньжат!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 708
сегодня в 20:31
армейцы европейский клуб? эмоции
Sadjon
Sadjon
   477 / 708
сегодня в 20:16
Молодцы, игрок великолепный....удачи ему в ЦСКА!!!!!
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