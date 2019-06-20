Хохлов: «Наверное, у „Динамо“ будет некий переходный этап»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос о задачах команды в следующем сезоне.

Создать команду, которая будет прогрессировать и бороться за самые высокие места. Наверное, в момент этого добиться не получится. Но постепенно хотим двигаться вперед.

Наверное, у команды будет некий переходный этап, на котором надо будет двигаться от матча к матчу. С другой стороны, ещё будет встреча с руководством, на ней обсудим в том числе и задачи. Возможно, будут намечены промежуточные цели.

Сейчас голова болит в первую очередь на тему усиления. Хотелось бы хотя бы один сбор провести в полном составе. А так идет каждодневный тренировочный процесс, мониторинг и анализ состояния ребят. Обычная тренерская рутина. Очень благодарен руководству, что оно максимально отгородило меня от посторонних моментов. Занимаюсь только футболом.

Сколько мне нужно времени на построение команды? В любом случае с тренера начнут спрашивать с первого дня сезона. Говорить можно всё что угодно. Считаю, что игроку высокого класса не нужно время на адаптацию. Ему должно быть достаточно недели, максимум двух для понимая требований любого тренера. Чем выше уровнем игрок, тем быстрее он должен понимать свои задачи. Пока доволен тем, игроков какого класса мы берем. В любом случае мы каждую товарищескую встречу будем играть по схеме и тактике, которую выбрали. Дальше, все будет зависеть от того, кто к нам присоединится. Будут меняться фамилии, но не система.