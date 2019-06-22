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Венесуэла обыграла сборную Боливии

вчера, 23:53
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Сборная Венесуэлы одержала победу над командой Боливии в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки.

Белу-Оризонти, стадион Минейран

Боливия - Венесуэла 1:3 (0:1)
Голы: Хустиниано 82 - Мачис 2, Мачис 55, Мартинес 87

Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Хусино, Бехарано (Фернандес 72), Джастиниано Гонсалес, Сауседо, Вака (Кастро Пеньялоса 34), Вака, Арано Руис, Морено (Альварес 78)
Главный тренер: Вильегас Эдуардо.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Дель Пино Маго, Росалес, Хуниор Морено, Саварино, Хуанпи (Сотельдо 59), Ринкон, Мачис (Мартинес 73), Рондон (Мурильо 86)
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.

Предупреждения: Хустиниано 6, Кастро Пеньялоса 63

Судья: Остойич Мирко.

В параллельной игре Бразилия разгромила Перу.

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spartach091
spartach091
   59 / 707
сегодня в 00:18
С победой
STVA 1
STVA 1
   40 / 707
вчера в 23:55
Не ожидал , что три забьют .
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