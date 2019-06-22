Венесуэла обыграла сборную Боливии

Сборная Венесуэлы одержала победу над командой Боливии в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки.
Белу-Оризонти, стадион Минейран
Боливия - Венесуэла 1:3 (0:1)
Голы: Хустиниано 82 - Мачис 2, Мачис 55, Мартинес 87
Боливия: Лампе, Бехарано, Акин, Хусино, Бехарано (Фернандес 72), Джастиниано Гонсалес, Сауседо, Вака (Кастро Пеньялоса 34), Вака, Арано Руис, Морено (Альварес 78)
Главный тренер: Вильегас Эдуардо.
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Дель Пино Маго, Росалес, Хуниор Морено, Саварино, Хуанпи (Сотельдо 59), Ринкон, Мачис (Мартинес 73), Рондон (Мурильо 86)
Главный тренер: Дудамель Рафаэль.
Предупреждения: Хустиниано 6, Кастро Пеньялоса 63
Судья: Остойич Мирко.
В параллельной игре Бразилия разгромила Перу.