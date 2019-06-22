Гол Санчеса принёс сборной Чили победу над Эквадором

Сборная Чили победила национальную команду Эквадора во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.
Салвадор, стадион Фонте-Нова
Эквадор - Чили 1:2
Голы: Э. Валенсия 26 (пенальти) - Фуэнсалида 8, Санчес 51
«Эквадор»: Домингес, Арболеда, Ачильер, Груэсо, Рамирес, Веласко, Орехуэла, Мена (Пресиадо 82), Ибарра (Гарсес 69), Э. Валенсия, Мендес (А. Валенсия 60).
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.
«Чили»: Ариас, Марипан, Медель, Босежур, Исла, Пульгар, Видаль (Хара 90+2), Арангис, Варгас (Эрнандес 86), Санчес, Фуэнсалида (Диас 70).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Предупреждения: Мендес 3, Мена 34, Ариас 44, Босежур 52, Арболеда 79, Груэсо 81, Исла 82, Видаль 86, Веласко 90+6.
Удаление: Ачильер 89 (прямая красная).
Судья: Лоустау Патрисио.
В первом туре чилийцы разгромили сборную Японии (4:0), а Эквадор потерпел крупное поражение от Уругвая (0:4).