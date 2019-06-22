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Гол Санчеса принёс сборной Чили победу над Эквадором

сегодня, 03:58
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор1 : 2Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборная Чили победила национальную команду Эквадора во 2-м туре группового этапа Кубка Америки-2019.

Салвадор, стадион Фонте-Нова

Эквадор - Чили 1:2
Голы: Э. Валенсия 26 (пенальти) - Фуэнсалида 8, Санчес 51

«Эквадор»: Домингес, Арболеда, Ачильер, Груэсо, Рамирес, Веласко, Орехуэла, Мена (Пресиадо 82), Ибарра (Гарсес 69), Э. Валенсия, Мендес (А. Валенсия 60).
Главный тренер: Гомес Эрнан Дарио.

«Чили»: Ариас, Марипан, Медель, Босежур, Исла, Пульгар, Видаль (Хара 90+2), Арангис, Варгас (Эрнандес 86), Санчес, Фуэнсалида (Диас 70).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Мендес 3, Мена 34, Ариас 44, Босежур 52, Арболеда 79, Груэсо 81, Исла 82, Видаль 86, Веласко 90+6.

Удаление: Ачильер 89 (прямая красная).

Судья: Лоустау Патрисио.

В первом туре чилийцы разгромили сборную Японии (4:0), а Эквадор потерпел крупное поражение от Уругвая (0:4).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
   139 / 710
сегодня в 04:50
Чили должны были выигрывать спокойнее
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   697 / 710
сегодня в 04:27
Класс у Чили выше.
No pupsiks
No pupsiks
   21 / 710
сегодня в 04:26
Чили с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   43 / 710
сегодня в 04:12
На класе выйграли. С победой Чили!
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