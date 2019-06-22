«Спартак» семь раз огорчил вратаря «Сочи» в контрольном матче

сегодня, 13:04

«Спартак» в товарищеском матче разнес «Сочи».

«Спартак» - «Сочи» - 7:1 (4:0)

Голы: Адриано 23, С. Бакаев 32, Ломовицкий 37, Адриано 40, Зе Луиш 60, Глушенков 71, Мелкадзе 90 - Катрич 76 (пенальти).

Нереализованный пенальти: Гулиев 63.

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Ещенко (Ташаев 46), Кутепов (Петрунин 46), Гапонов (Мельгарехо 61), Айртон (Маслов 46), С.Бакаев (Глушенков 46), Фернандо (Гулиев 46), Джано (Игнатов 46), Ханни (Мелкадзе 46), Ломовицкий (Умяров 46), Луис Адриано (Зе Луиш 46).

«Сочи»: (1-й тайм): Солдатенко, Калугин, Миладинович, Лагатор, Почивалин, игрок на просмотре, Песегов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Бурмистров, игрок на просмотре.

«Сочи»: (2-й тайм): Заболотный, Бычков, Шакуро, игрок на просмотре, Маргасов, Саламатов, Альфред, Казаев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Бахтияров.

Накануне «Спартак» объявил о подписании нападающего.