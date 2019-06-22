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«Спартак» семь раз огорчил вратаря «Сочи» в контрольном матче

сегодня, 13:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)7 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Спартак» в товарищеском матче разнес «Сочи».

«Спартак» - «Сочи» - 7:1 (4:0)
Голы: Адриано 23, С. Бакаев 32, Ломовицкий 37, Адриано 40, Зе Луиш 60, Глушенков 71, Мелкадзе 90 - Катрич 76 (пенальти).
Нереализованный пенальти: Гулиев 63.

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Ещенко (Ташаев 46), Кутепов (Петрунин 46), Гапонов (Мельгарехо 61), Айртон (Маслов 46), С.Бакаев (Глушенков 46), Фернандо (Гулиев 46), Джано (Игнатов 46), Ханни (Мелкадзе 46), Ломовицкий (Умяров 46), Луис Адриано (Зе Луиш 46).

«Сочи»: (1-й тайм): Солдатенко, Калугин, Миладинович, Лагатор, Почивалин, игрок на просмотре, Песегов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Бурмистров, игрок на просмотре.

«Сочи»: (2-й тайм): Заболотный, Бычков, Шакуро, игрок на просмотре, Маргасов, Саламатов, Альфред, Казаев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Бахтияров.

Накануне «Спартак» объявил о подписании нападающего.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   11 / 707
сегодня в 14:12
С.А.Фурсенко.2019.
Авторская работа.Платина.Литьё.
"Ракицкий и Оздоев"
Garrincha58
Garrincha58
   359 / 707
сегодня в 14:10
    борька
    борька
       106 / 707
    сегодня в 14:09
    Кононов на верном пути
    Ник Уволен
    Ник Уволен
       126 / 707
    сегодня в 14:05
    Смех. Проявили характер и волю к победе. Пора дать медали середняку.
    Trepanator
    Trepanator
       615 / 707
    сегодня в 14:05
    Зениту,Оренбургу и Сочи нечего делать в РПЛ, либо пусть свой турнир организовывают, либо в ФНЛ. С такой игрой только позориться и подрывать уровень главной лиги страны!
    Trepanator
    Trepanator ответил Trepanator
       615 / 707
    сегодня в 14:02
      ОПС
      ОПС
         124 / 707
      сегодня в 14:00
      Пусть в товарняках больше забивают.
      Trepanator
      Trepanator
         615 / 707
      сегодня в 13:59
      Зенит специально расширяет РПЛ,чтобы побольше своих фармклубов настрогать для чемпионства?😁
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
         304 / 707
      сегодня в 13:57
      Всё понятно. Спартак играл как в финале, Сочи тренировался, смотрел и изучал как свиньи жилы рвут, чтобы потом в чемпионате их наказать. Гыгыгы
      Trepanator
      Trepanator
         615 / 707
      сегодня в 13:57
      Ну вот, одних питерцев вынесли, теперь других в официальных встречах с таким же счётом осталось вынести.
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         11 / 707
      сегодня в 13:57
      А.Б.Миллер.2017-2019.
      Чугуний.Ручная работа.Напильник.
      " Ноги Заболотного"
      МКС
      МКС
         201 / 707
      сегодня в 13:56
      Давеча бомжи радовались разгрому австрийских сантехников

      Сегодня огорчены разгромом питерского Динамо

      Дети))))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил yasukuni
         1 / 707
      сегодня в 13:54
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
           11 / 707
        сегодня в 13:54
        Заболотного после вчерашнего дубля как-то отметили?
        Ценный приз или открытку из Газпрома?
        Надо поддержать.Это окрыляет.
        Footbolista
        Footbolista ответил Литейный 4
           15 / 707
        сегодня в 13:53
        Это странно слышать от советских одноразовых чемпионов)...
        parallels
        parallels
           16 / 707
        сегодня в 13:52
          GreeM
          GreeM
             31 / 707
          сегодня в 13:48
          Красавы свиньи. Скоро за товарняки им очередную звезду нашьют. ))))
          Литейный 4
          Литейный 4 ответил serh62
             1 / 707
          сегодня в 13:46
          молодцы спартаковцы. в своем стиле. на предсезонке всех обыгрывают, как обычно, а начнутся официальные игры, всем подряд сливать будут...пусть так и будет. все будут только рады. вперед спартак к очередному завоеванию картонного кубка канделуки...
            tolctoy
            tolctoy ответил serh62
               197 / 707
            сегодня в 13:45
            молодцы спартаковцы. в своем стиле. на предсезонке всех обыгрывают, как обычно, а начнутся официальные игры, всем подряд сливать будут...пусть так и будет. все будут только рады. вперед спартак к очередному завоеванию картонного кубка канделуки...
            Ну вот встретимся в картонном кубке,и посмотрим кто есть ХУ.
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
               68 / 707
            сегодня в 13:45
            Сочи (они же питерцы читай) укреплять свои ряды надо. Заболотный - 2...и иже сним. 😁
            Литейный 4
            Литейный 4
               1 / 707
            сегодня в 13:45
            Ещё одна победа и свиньям вручат кубок за волю к победе в товарняках. Задача максимум на сезон выполнена будет. У них этих жестянок полный музей. На другое больше не способны. Гыгыгы
            mihaluch
            mihaluch
               43 / 707
            сегодня в 13:44
            Меньше семи не забивать."Спартак" усиленно готовится отомстить "Ливерпулю".
            serh62
            serh62
               160 / 707
            сегодня в 13:43
            молодцы спартаковцы. в своем стиле. на предсезонке всех обыгрывают, как обычно, а начнутся официальные игры, всем подряд сливать будут...пусть так и будет. все будут только рады. вперед спартак к очередному завоеванию картонного кубка канделуки...
            Footbolista
            Footbolista
               15 / 707
            сегодня в 13:42
            Товарные бомжи негодуют...
            MAUS
            MAUS ответил LOpp
               66 / 707
            сегодня в 13:42
            Помню как Зенит 60 лет не мог стать чемпионом.
              КЭТиК
              КЭТиК
                 105 / 707
              сегодня в 13:40
              Сочи точно в Премьер-Лиге собирается играть?
              MAUS
              MAUS ответил Питер Ман
                 66 / 707
              сегодня в 13:40
              Помню как ливерпуль семь раз огорчил Селихова, вся страна тогда ликовала и мы все ждем повторения обязательно, в квалификации ЛЕ против киприотов
                ЮЗИК
                ЮЗИК
                   214 / 707
                сегодня в 13:39
                Довольно крупно даже для новичка
                kotmyshka
                kotmyshka
                   76 / 707
                сегодня в 13:37
                "Игрок на просмотре" это Глушаков?
                MAUS
                MAUS ответил Литейный 4
                   66 / 707
                сегодня в 13:33
                В товарняках свиньям равных нет. Ну ничего, Сочи в чемпионате огорчит не по детски вратаря свиней. По силе ведь команды равные. Гыгыгы
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