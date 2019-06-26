Агент: «Особых вариантов помимо „Спартака“ у Романьоли не было»

Фабрицио Феррара, агент итальянского вратаря , рассказал о переходе футболиста из «Ромы» в «Спартак».

Сделка была очень простой: «Рома» за несколько дней до этого продала в «Спартак» Понсе. Руководители клубов общались в течение довольно продолжительного времени в том числе о молодых игроках. Московский клуб искал вратаря, речь пошла о Романьоли, который согласился на переход. Вот и всё — очень просто. Не знаю, как эта сделка может быть частью сделки по Понсе. Я общался с представителем «Ромы», представителем «Спартака». Мы говорили только по поводу перехода Романьоли — не более того. Мне предложили двухлетний контракт для игрока, мы согласовали его условия, вот и всё.

Что касается суммы трансфера, я ее даже не знаю. Я не видел трансферные документы — только контракт самого Андреа. Не думаю, что речь идет о сумме в районе двух миллионов евро, но это лишь мое предположение. Не интересуюсь условиями, которые клубы оговаривают между собой. Особых вариантов помимо «Спартака» у нас не было, ведь рынок в Италии еще закрыт. Мы только-только начинали общаться с некоторыми клубами Серии B, но тут последовало предложение от «Спартака», которое мы приняли.

Что касается адаптации Андреа в России, всё-таки он вратарь — это люди, отличающиеся от других футболистов. Возможно, ему будет чуть легче привыкнуть к условиям и футболу в России, чем это было у других итальянцев, приезжавших в вашу страну. В любом случае у него есть потрясающий шанс проявить себя в такой сильной лиге, как российская, и таком великолепном клубе, как «Спартак». Не каждому молодому итальянскому футболисту выпадает такая возможность.