Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своих приоритетах при выборе нового места работы.
Я знаю, чего хочу: я хочу играть на победу. Мне нужен проект, где я буду играть ради побед.
Если мне кто-то даст 10-летний контракт, а цель команды - остаться в первой половине таблицы, то это не для меня. Такова моя натура. Моя следующая цель - бороться за победу.
Ранее ходили разговоры, что Моуриньо может возглавить «Ньюкасл».
Туринский проект возглавил курильщик-предатель.
Остаётся зенит))
Туринский проект возглавил курильщик-предатель.
Остаётся зенит))