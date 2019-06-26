Моуриньо: «Мне нужен проект, где я буду играть ради побед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о своих приоритетах при выборе нового места работы.

Я знаю, чего хочу: я хочу играть на победу. Мне нужен проект, где я буду играть ради побед.

Если мне кто-то даст 10-летний контракт, а цель команды - остаться в первой половине таблицы, то это не для меня. Такова моя натура. Моя следующая цель - бороться за победу.