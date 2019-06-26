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Моуриньо: «Мне нужен проект, где я буду играть ради побед»

сегодня, 11:13

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о своих приоритетах при выборе нового места работы. 

Я знаю, чего хочу: я хочу играть на победу. Мне нужен проект, где я буду играть ради побед. 

Если мне кто-то даст 10-летний контракт, а цель команды - остаться в первой половине таблицы, то это не для меня. Такова моя натура. Моя следующая цель - бороться за победу. 

Ранее ходили разговоры, что Моуриньо может возглавить «Ньюкасл»

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   205 / 658
сегодня в 12:03
Проект?) их немного) Мадридский проект возглавил алжирский физрук.
Туринский проект возглавил курильщик-предатель.
Остаётся зенит))
cska plus
cska plus
   2 / 658
сегодня в 11:59
Проекты только в газпроме причём национальные.
Аксинья
Аксинья
   39 / 658
сегодня в 11:36
Нужен проект - иди в Зенит...
sash71
sash71
   455 / 658
сегодня в 11:30
Хотеть не вредно....но в том положении в котором оказался Маур ему бы стоило рассматривать любые предложения в свой адрес
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