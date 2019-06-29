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«Славен» объявил об уходе Шарлии в ЦСКА

29 июня 2019, 20:38

Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «Славена».

Впрочем, детали сделки пока неизвестны. Ранее появлялась информация о том, что москвичи возьмут 22-летнего хорвата в аренду.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
30 июня в 15:08
Добро пожаловать в ЦСКА, Звонимир! Пропитайся ненавистью к Спартаку) Успехов тебе и удачи!
spartach n1
spartach n1
   2 / 686
30 июня в 15:08
Прыжок в пропасть,бедный румын !
vinyardrip
vinyardrip
   204 / 686
30 июня в 10:08
дёрг
vinyardrip
vinyardrip ответил Absinthe5
   204 / 686
30 июня в 10:06
На понижение пошел)
    Jum13
    Jum13 ответил Шуnя771
       21 / 686
    30 июня в 09:29
    Чисто коммерческая сделка - заиграет оставят у себя, нет - втридорога впарят в Европу!)
    У ЦСКА первоочередное право выкупа за 750 тысяч евро
    борька
    борька
       79 / 686
    30 июня в 07:47
    На перспективу, своих не можем воспитывать
    dok66
    dok66
       522 / 686
    30 июня в 07:20
    Перспектива есть . Балканские ребята в ЦСКА приживаются
    Багров-брат
    Багров-брат
       120 / 686
    30 июня в 04:53
    Молодой и перспективный парень. Есть шанс вырасти в приличного игрока. Удачи!...)))
    beefs
    beefs
       66 / 686
    30 июня в 04:38
    А это кто такой?????
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Дед за ЦСКА
       11 / 686
    30 июня в 01:22
    К чему эта новость? Не новость, а старость. Звонимир уже в основе отыграл 30 мин. в матче с быками. Взят в аренду с правом выкупа. Удачи ему в ЦСКА.
    Тоже удивила "реактивная" реакция клуба на отсутствие игрока....)))
    Парень уже играет в новом клубе...а они спустя 2-е суток объявили...

    Наверно сами не знали.....))
    - А Звономир гулять выйдет ????
    - Нет....его в армию забрали....
    Sergey Z
    Sergey Z
       362 / 686
    30 июня в 00:19
    Неплохо!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       50 / 686
    29 июня в 23:12
    Посмотрим... Аватару, что ли замена.
    oFANATo
    oFANATo ответил mangoх12
       52 / 686
    29 июня в 23:04
    придумай лучше что нибудь про Гинера , а то ты как обычно сел в калошу "Сообщается, что за годичную аренду хорватского защитника Звонимира Шарлии ЦСКА заплатит «Славен Белупо» 150 тысяч евро. Также у армейцев будет право выкупа футболиста за 750 тысяч евро." Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1124879/sharliya-zvonimir-cska
    Да ему лишь бы ляпнуть, а у самого память короткая, забыл как УЕФА наказывал Зенит за нарушение правил финансового фэйр-плей. Зенит был оштрафован на € 12 млн, Кроме того, заявка Зенита на следующий розыгрыш Лиги чемпионов должен был быть не более чем из 22 футболистов. Хотя его понять можно, столько лет не играть в ЛЧ, и не такое забудешь.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
       40 / 686
    29 июня в 22:48
    Мы финансово открытый клуб, -говорили они...
    придумай лучше что нибудь про Гинера , а то ты как обычно сел в калошу

    "Сообщается, что за годичную аренду хорватского защитника Звонимира Шарлии ЦСКА заплатит «Славен Белупо» 150 тысяч евро.

    Также у армейцев будет право выкупа футболиста за 750 тысяч евро."

    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1124879/sharliya-zvonimir-cska
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответил Красно Синий воин
       448 / 686
    29 июня в 22:44
    Выкуп обязательный?
    mangoх12
    mangoх12 ответил RamonCSKA
       40 / 686
    29 июня в 22:18
    тысяч Россиян???? тоесть продажа абонементов и атрибутики это воровство?
    Так это же изаестный кемеревоский ВРУНгель
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       191 / 686
    29 июня в 21:56
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         19 / 686
      29 июня в 21:55
      Мы финансово открытый клуб, -говорили они...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         73 / 686
      29 июня в 21:51
      К чему эта новость? Не новость, а старость. Звонимир уже в основе отыграл 30 мин. в матче с быками. Взят в аренду с правом выкупа. Удачи ему в ЦСКА.
      drug01
      drug01
         69 / 686
      29 июня в 21:48
      Проверим в игре
      Шуnя771
      Шуnя771
         75 / 686
      29 июня в 21:40
      Чисто коммерческая сделка - заиграет оставят у себя, нет - втридорога впарят в Европу!)
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      29 июня в 21:32
      Правильное решение хорвата.
      oFANATo
      oFANATo ответил pomor45
         52 / 686
      29 июня в 21:31
      Глупый перевод стрелки - Миллер из семьи русских немцев, а Гинер даже родителей не называет - стыдно. У Жириновского по его словам - мама русская, а папа юрист. У вашего ЕЛГ и соратников все юристы в девятом колене.
      Да же русские имена, которые на самом деле еврейские. Перевод распространенных имен с древнееврейского. что имена Михаил, Анна и некоторые другие - русские, но на самом деле это совершенно не так. Более того, даже исконно русские имена Иван да Марья таковыми вовсе не являются - они заимствованы из иврита. Так что Алексей типа из семьи русских немцев, то же мало вероятно. сказка про белого бычка.
      Вячеслав Остапенко 1
      Вячеслав Остапенко 1
         495 / 686
      29 июня в 21:30
      Правильно сделал
      Albertinos
      Albertinos ответил Absinthe5
         148 / 686
      29 июня в 21:24
      На понижение пошел)
      Он перешел в ЦСКА на правах аренды! Заиграет или нет - это другой вопрос! Право выкупа и условия сделки остается за ЦСКА! А на понижение пошел твой уровень развития! Не позорься больше!
      Эллочка
      Эллочка
         74 / 686
      29 июня в 21:21
      не просто славен а белупа
      pomor45
      pomor45 ответил oFANATo
         100 / 686
      29 июня в 21:18
      Зачем ты так про Миллера?
      Глупый перевод стрелки - Миллер из семьи русских немцев, а Гинер даже родителей не называет - стыдно. У Жириновского по его словам - мама русская, а папа юрист. У вашего ЕЛГ и соратников все юристы в девятом колене.
      oFANATo
      oFANATo ответил pomor45
         52 / 686
      29 июня в 21:12
      У евреев вечно всё покрыто мраком и блефом.
      Зачем ты так про Миллера?
      ДСА
      ДСА
         143 / 686
      29 июня в 21:06
      Явно дешёвый вариант на авось.
      pomor45
      pomor45
         100 / 686
      29 июня в 21:03
      У евреев вечно всё покрыто мраком и блефом.
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