«Славен» объявил об уходе Шарлии в ЦСКА

Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «Славена».
Впрочем, детали сделки пока неизвестны. Ранее появлялась информация о том, что москвичи возьмут 22-летнего хорвата в аренду.
Защитник Звонимир Шарлия продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт «Славена».
Впрочем, детали сделки пока неизвестны. Ранее появлялась информация о том, что москвичи возьмут 22-летнего хорвата в аренду.
Парень уже играет в новом клубе...а они спустя 2-е суток объявили...
Наверно сами не знали.....))
- А Звономир гулять выйдет ????
- Нет....его в армию забрали....
Парень уже играет в новом клубе...а они спустя 2-е суток объявили...
Наверно сами не знали.....))
- А Звономир гулять выйдет ????
- Нет....его в армию забрали....
"Сообщается, что за годичную аренду хорватского защитника Звонимира Шарлии ЦСКА заплатит «Славен Белупо» 150 тысяч евро.
Также у армейцев будет право выкупа футболиста за 750 тысяч евро."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1124879/sharliya-zvonimir-cska
"Сообщается, что за годичную аренду хорватского защитника Звонимира Шарлии ЦСКА заплатит «Славен Белупо» 150 тысяч евро.
Также у армейцев будет право выкупа футболиста за 750 тысяч евро."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1124879/sharliya-zvonimir-cska
Зенит - Гонвед.
Зенит - Гонвед.