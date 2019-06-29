Глушаков в «Ахмате». Известный игрок на скамейку

вчера, 13:00

Лучшего клуба в РПЛ для Дениса не найти? «Соккер.ру» не сомневается, что Рахимов приведет хавбека в чувство.

«Спартак» сразу избавился от источника скандалов

100 миллионов рублей или немного меньше – оно того стоило. Глушаков заполонил информационное пространство в прошлом сезоне, но по не футбольным причинам. То в баню сходил неудачно, то жене угрожал, то едва не сыграл в Месси с Роналду – при разделе имущества адвокаты намекали на сделки, за которые в Испании многие звезды платили огромные штрафы.

Денис достал фанатов «Спартака», Денис был выставлен Каррерой из первого состава – и понятно, что не без причин, Денис вернулся при Рианчо, чтобы быть обозванным «курицей без головы». Потом унизили команду «акцией поддержки», затем сидел на скамейке, а иногда играл при Кононове. Но вывод один – 32-летний хавбек больше вредил, чем помогал москвичам.

Пришлось выплатить отступные, чтобы ушел сейчас, но решение верное. «Спартак» в один шаг снизил напряжение в раздевалке, в поясе, связывающем с фанатами. И снял одну из проблем на поле, ведь Глушаков ужасно играл в футбол в атаке, а еще хуже защищался. Денис работал куда слабее, чем Комбаров на своем месте, который тоже ушел, но ближе к Самаре – в Грозном слева бегает Мохаммади.

В «Ахмате» много кто бегает, но никто при этом не влезал в такие истории, как «спартаковцы». Поэтому для нового клуба Денис – непонятный зверь. И когда его приветствуют как одного из лучших хавбеков России (но ведь на сборную не претендовал давно), то немного подкалывают. Или когда называют трудолюбивым, ведь Глушаков много бегает в целом, но выключался из ключевых эпизодов не раз.

Глушакову важно сконцентрироваться на футболе

Хотя даже на пике формы может оказаться запасным «Ахмата». А если Денис считает, что переход как-то повлияет на распил пополам «Бентли» с бывшей женой, то он наивнее, чем можно себе представить. Ведь тут скорее Рахимов получил хавбека, который не имеет права сделать шаг влево или вправо. «Ахмат» будет диктовать Глушакову нормы поведения – в том числе, как не стоит называть местных жителей, а влезать из-за него в конфликты попросту глупо.

Другое дело, что можно выжать все оставшиеся футбольные соки. Не то чтобы Денис мог предложить «Ахмату» нечто новое в центре поля, но восьмая команда прошлого сезона в РПЛ играла со Швецом и Ивановым в этой зоне, резерв нужен. А поскольку Идрисса Думбия в январе ушел в «Спортинг», а Дамиан Шиманьски (не путать с однофамильцем из «Динамо») не адаптировался на 100 %, то Глушакову могут найти место на поле.

Или будет выходить со скамейки? Ведь Шиманьски появлялся в сборной Польши, что говорит об уровне. Правда, надо учитывать возраст и специализацию Олега Иванова – может работать выше, что актуально, учитывая сложную травму Раванелли при переводе Исмаэла на фланг. Также никогда нельзя исключать, что Швец заинтересовал покупателей – большие клубы к хавбеку с вызовами в сборную России присматриваются давно. Плюс новый лимит подразумевает контракты с россиянами в больших количествах.

У «Ахмата» многовато легионеров, а если Глушаков заиграет в центре, хотя бы выходя на замену – Рахимову будет проще готовиться к переменам в составе накануне следующего сезона с новым лимитом. Одновременно самому Денису выгодно оказаться хотя бы третьим по силе центральным хавбеком «Ахмата». Не факт, что будет лучшим в этой тройке, но в «Спартаке» изучили особенность Глушакова – успешно работает яркими отрезками. Прошлый сезон был неудачным, а дальше белая полоса?

«Ахмату» пора реализовать потенциал и идеи Рахимова

Если вправду в Грозном будут платить Глушакову 1 млн евро в год после 3 млн в «Спартаке», то это выгодная сделка для клуба. Подписали опытного свободного агента, который полтора года не играл в качественный футбол, что теоретически приближает его к набору формы. А вот Рахимову пора приблизиться к стабильным результатам, ведь возможности не ниже, чем у «Арсенала» или «Оренбурга».

А если оценить сезон «Ахмата» в категориях «удачливость» и «мастерство», сравнив по всем показателям в РПЛ , то получите 8-е место по качеству футбола – после «Ростова» и «Динамо», и 9-е место по везению, сразу за «Спартаком». Объективные данные подтверждают результат в таблице, но 28 забитых мячей – плохой показатель за 30 туров, 10 поражений – тоже ничего хорошего.

Но есть опытный тренер и неплохой состав. «Ахмат» - противоречивая команда, ведь растеряли в зрелищности, что сразу сказалось на посещаемости. С 5-й строчки и 15.1 тыс. на домашних матчах скатились на 11-ю позицию со средним показателем 10.5. Народ в Грозном плохо понимает, куда движется команда? Всегда находятся деньги – и их больше, чем у многих середняков. Но «Уфа» и «Арсенал» получают путевки в Лигу Европы. У «Ахмата» ее не было.

Глушаков приходит в команду толкового тренера, но пока Рахимов не смог с сентября, когда вернулся, реализовать все задумки. Но есть приличные защитники, хорошие фланги, два нестарых крутых бразильца, пусть один и сломался. Не хватало мощного результативного стабильного центрального нападающего, хотя если Мбенг будет забивать 5 мячей не за раз в товарищеском матче, а за круг в РПЛ , то без кадровых потерь могут подняться выше в таблице.

Сложно будет, если рванут «Ростов» и «Динамо». Также важно не терять игроков основы. А как минимум Мохаммади, Семенов, Анхель, Исмаэл и Швец в списках скаутов разных клубов. И еще важнее не испортить атмосферу в команде. Другими словами, Глушаков должен провести год с закрытым ртом и полной отдачей на футбольном поле. Если руководство «Ахмата» и лично Рахимов справятся с непростой задачей вернуть Дениса в спорт, то трансфер не помешает.