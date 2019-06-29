Глушаков в «Ахмате». Известный игрок на скамейку

Лучшего клуба в РПЛ для Дениса не найти? «Соккер.ру» не сомневается, что Рахимов приведет хавбека в чувство.
«Спартак» сразу избавился от источника скандалов
100 миллионов рублей или немного меньше – оно того стоило. Глушаков заполонил информационное пространство в прошлом сезоне, но по не футбольным причинам. То в баню сходил неудачно, то жене угрожал, то едва не сыграл в Месси с Роналду – при разделе имущества адвокаты намекали на сделки, за которые в Испании многие звезды платили огромные штрафы.
Денис достал фанатов «Спартака», Денис был выставлен Каррерой из первого состава – и понятно, что не без причин, Денис вернулся при Рианчо, чтобы быть обозванным «курицей без головы». Потом унизили команду «акцией поддержки», затем сидел на скамейке, а иногда играл при Кононове. Но вывод один – 32-летний хавбек больше вредил, чем помогал москвичам.
Пришлось выплатить отступные, чтобы ушел сейчас, но решение верное. «Спартак» в один шаг снизил напряжение в раздевалке, в поясе, связывающем с фанатами. И снял одну из проблем на поле, ведь Глушаков ужасно играл в футбол в атаке, а еще хуже защищался. Денис работал куда слабее, чем Комбаров на своем месте, который тоже ушел, но ближе к Самаре – в Грозном слева бегает Мохаммади.
В «Ахмате» много кто бегает, но никто при этом не влезал в такие истории, как «спартаковцы». Поэтому для нового клуба Денис – непонятный зверь. И когда его приветствуют как одного из лучших хавбеков России (но ведь на сборную не претендовал давно), то немного подкалывают. Или когда называют трудолюбивым, ведь Глушаков много бегает в целом, но выключался из ключевых эпизодов не раз.
Глушакову важно сконцентрироваться на футболе
Хотя даже на пике формы может оказаться запасным «Ахмата». А если Денис считает, что переход как-то повлияет на распил пополам «Бентли» с бывшей женой, то он наивнее, чем можно себе представить. Ведь тут скорее Рахимов получил хавбека, который не имеет права сделать шаг влево или вправо. «Ахмат» будет диктовать Глушакову нормы поведения – в том числе, как не стоит называть местных жителей, а влезать из-за него в конфликты попросту глупо.
Другое дело, что можно выжать все оставшиеся футбольные соки. Не то чтобы Денис мог предложить «Ахмату» нечто новое в центре поля, но восьмая команда прошлого сезона в РПЛ играла со Швецом и Ивановым в этой зоне, резерв нужен. А поскольку Идрисса Думбия в январе ушел в «Спортинг», а Дамиан Шиманьски (не путать с однофамильцем из «Динамо») не адаптировался на 100 %, то Глушакову могут найти место на поле.
Или будет выходить со скамейки? Ведь Шиманьски появлялся в сборной Польши, что говорит об уровне. Правда, надо учитывать возраст и специализацию Олега Иванова – может работать выше, что актуально, учитывая сложную травму Раванелли при переводе Исмаэла на фланг. Также никогда нельзя исключать, что Швец заинтересовал покупателей – большие клубы к хавбеку с вызовами в сборную России присматриваются давно. Плюс новый лимит подразумевает контракты с россиянами в больших количествах.
У «Ахмата» многовато легионеров, а если Глушаков заиграет в центре, хотя бы выходя на замену – Рахимову будет проще готовиться к переменам в составе накануне следующего сезона с новым лимитом. Одновременно самому Денису выгодно оказаться хотя бы третьим по силе центральным хавбеком «Ахмата». Не факт, что будет лучшим в этой тройке, но в «Спартаке» изучили особенность Глушакова – успешно работает яркими отрезками. Прошлый сезон был неудачным, а дальше белая полоса?
«Ахмату» пора реализовать потенциал и идеи Рахимова
Если вправду в Грозном будут платить Глушакову 1 млн евро в год после 3 млн в «Спартаке», то это выгодная сделка для клуба. Подписали опытного свободного агента, который полтора года не играл в качественный футбол, что теоретически приближает его к набору формы. А вот Рахимову пора приблизиться к стабильным результатам, ведь возможности не ниже, чем у «Арсенала» или «Оренбурга».
А если оценить сезон «Ахмата» в категориях «удачливость» и «мастерство», сравнив по всем показателям в РПЛ, то получите 8-е место по качеству футбола – после «Ростова» и «Динамо», и 9-е место по везению, сразу за «Спартаком». Объективные данные подтверждают результат в таблице, но 28 забитых мячей – плохой показатель за 30 туров, 10 поражений – тоже ничего хорошего.
Но есть опытный тренер и неплохой состав. «Ахмат» - противоречивая команда, ведь растеряли в зрелищности, что сразу сказалось на посещаемости. С 5-й строчки и 15.1 тыс. на домашних матчах скатились на 11-ю позицию со средним показателем 10.5. Народ в Грозном плохо понимает, куда движется команда? Всегда находятся деньги – и их больше, чем у многих середняков. Но «Уфа» и «Арсенал» получают путевки в Лигу Европы. У «Ахмата» ее не было.
Глушаков приходит в команду толкового тренера, но пока Рахимов не смог с сентября, когда вернулся, реализовать все задумки. Но есть приличные защитники, хорошие фланги, два нестарых крутых бразильца, пусть один и сломался. Не хватало мощного результативного стабильного центрального нападающего, хотя если Мбенг будет забивать 5 мячей не за раз в товарищеском матче, а за круг в РПЛ, то без кадровых потерь могут подняться выше в таблице.
Сложно будет, если рванут «Ростов» и «Динамо». Также важно не терять игроков основы. А как минимум Мохаммади, Семенов, Анхель, Исмаэл и Швец в списках скаутов разных клубов. И еще важнее не испортить атмосферу в команде. Другими словами, Глушаков должен провести год с закрытым ртом и полной отдачей на футбольном поле. Если руководство «Ахмата» и лично Рахимов справятся с непростой задачей вернуть Дениса в спорт, то трансфер не помешает.
И не факт, что поможет. А вот самой команде нужен прорыв – хотя бы в Кубке России, если не в РПЛ. Не просто так трибуны «Ахмат Арены» опустели в полтора раза, народ ждал от команды большего. Получили победы над «Арсеналом», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Спартаком». То есть командами, которые финишировали выше в таблице. Но выдумывали необязательные ничьи и боялись чужого агрессивного прессинга. Так что новый сезон ответит на вопрос не только о готовности Глушакова, но и об амбициях «Ахмата». Будет весело!
Не беда, помогу сделать это снаружи!"
Не беда, помогу сделать это снаружи!"
Мохаммади давно покинул Терек.
Хотя бы составы смотрите прежде чем строчить статьи.
Мохаммади давно покинул Терек.
Хотя бы составы смотрите прежде чем строчить статьи.
У слона все равно больше
Сделать из изделия №8
Хотя бы игрочишку
Задача невыполнимая
Аминь
У слона все равно больше
Сделать из изделия №8
Хотя бы игрочишку
Задача невыполнимая
Аминь