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Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы

30 июня 2019, 23:41
Испания (до 21)Логотип футбольный клуб Испания (до 21)2 : 1Логотип футбольный клуб Германия (до 21)Германия (до 21)Матч завершен

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд. В финальном матче испанцы победили команду Германии, прошлого триумфатора турнира.

Удине, стадион Дачия Арена

Испания (до 21) - Германия (до 21) 2:1 (1:0)
Голы: Руис 7, Ольмо 69 - Амири 88

Испания: Сивера, Падилья, Нуньес, Фирпо, Вальехо, Руис (Мерино 78), Форнальс (Майораль 72), Ольмо, Себальос, Рока, Оярсабаль (Солер 55).

Германия: Нюбель, Хенрихс, Та, Клостерман, Баумгартль, Дахуд, Эггештайн (Нмеча 79), Сердар (Нойхаус 61), Амири, Эцтунали (Рихтер 73), Вальдшмидт.

Предупреждения: Вальехо 33, Нуньес Гестозо 71, Сивера 83

Напомним, что недавно сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
вчера в 17:03
Стоит признать, что нынешнее поколение у Красной Фурии не самое звездное, какое было раньше! Конечно, Форнальс и Себальос выделяются на общем фоне. С заслуженным чемпионством, испанцы!
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 08:25
Молодцы, молодёжь не отстаёт от старших...
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
вчера в 08:04
Ольмо Карввхаль в 16 лет махнул из Барселоны в Загреб.
Нетривиальный ход.
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
вчера в 06:57
С победой.
ДСА
ДСА
   143 / 686
вчера в 06:17
Начали с поражения, закончили победой.
da da da 1
da da da 1 ответил Ruslan3132
   232 / 686
вчера в 04:38
Вальехо, Себальос, Майораль...
мы про воспитанников говорим,Вальехо воспитала Сарагоса,а Себальос выпускник Бетиса.
Майораль как раз воспитанник Реала,которого смешали с г...после пару матчей на этом турнире.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил da da da 1
   128 / 686
вчера в 01:02
в этой сборной формально только 1 один игрок Реала и 1 из Барселоны,Майораль и Ольмо. первый лавочник в Леванте,второй лучших игрок чемпионата Хорватии 2018 и 2019г.
Вальехо, Себальос, Майораль...
da da da 1
da da da 1
   232 / 686
вчера в 00:53
в этой сборной формально только 1 один игрок Реала и 1 из Барселоны,Майораль и Ольмо.
первый лавочник в Леванте,второй лучших игрок чемпионата Хорватии 2018 и 2019г.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил valera666
   70 / 686
вчера в 00:44
а что выиграла Украина?
а что выиграли мы духовно богатые?
makerdream
makerdream ответил valera666
   504 / 686
вчера в 00:18
а что выиграла Украина?
u20
Wolf77785
Wolf77785 ответил valera666
   367 / 686
вчера в 00:15
а что выиграла Украина?
до 20 или до 19 вроде
valera666
valera666
   199 / 686
вчера в 00:11
а что выиграла Украина?
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 00:04
Поздравляем!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   328 / 686
30 июня в 23:43
хорошее поколение подрастает
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