Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд. В финальном матче испанцы победили команду Германии, прошлого триумфатора турнира.
Удине, стадион Дачия Арена
Испания (до 21) - Германия (до 21) 2:1 (1:0)
Голы: Руис 7, Ольмо 69 - Амири 88
Испания: Сивера, Падилья, Нуньес, Фирпо, Вальехо, Руис (Мерино 78), Форнальс (Майораль 72), Ольмо, Себальос, Рока, Оярсабаль (Солер 55).
Германия: Нюбель, Хенрихс, Та, Клостерман, Баумгартль, Дахуд, Эггештайн (Нмеча 79), Сердар (Нойхаус 61), Амири, Эцтунали (Рихтер 73), Вальдшмидт.
Предупреждения: Вальехо 33, Нуньес Гестозо 71, Сивера 83
Напомним, что недавно сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира.
Нетривиальный ход.
Нетривиальный ход.
Майораль как раз воспитанник Реала,которого смешали с г...после пару матчей на этом турнире.
Майораль как раз воспитанник Реала,которого смешали с г...после пару матчей на этом турнире.
первый лавочник в Леванте,второй лучших игрок чемпионата Хорватии 2018 и 2019г.
первый лавочник в Леванте,второй лучших игрок чемпионата Хорватии 2018 и 2019г.