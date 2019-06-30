«Краснодар» разгромил «Ростов» в поединке Кубка «Матч Премьер»

«Краснодар» обыграл «Ростов» во втором туре Кубка «Матч Премьер».
«Краснодар» - «Ростов» - 3:0 (1:0)
Гол: Ари 38 (пенальти), Уткин 61, Халназаров 83
«Краснодар»: Синицын, Скопинцев (Ивашин 71), Спайич (Камболов 51), Мартынович (Сперцян 63), Петров (Стоцкий 51), Олссон (Уткин 51), Фьолусон (Голубев 63), Намли (Вильена 71), Вандерсон (Грицаенко 63), Сулейманов (Халназаров 63), Ари (Игнатьев 51)
Состав «Ростова» на первый тайм: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Еременко, Попов, Полоз, Ионов, Шомуродов, Глебов, Чернов, Мамин
Состав «Ростова» на второй тайм: Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Саплинов, Байрамян, Зуев, Логашов, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес
Предупреждение: Мартынович 23
В предыдущем матче «Краснодар» обыграл ЦСКА.
С ним бы штук 7 залетело...
С ним бы штук 7 залетело...
Там весь шлак собирается .
Там весь шлак собирается .
Я про прошлый кубок Тины, когда Федун судей на личном самолете доставил. Тогда у них знатно получилось, и у Локо тоже.
В этот раз судят неприкормленные иностранцы, результаты напомнить?
Я про прошлый кубок Тины, когда Федун судей на личном самолете доставил. Тогда у них знатно получилось, и у Локо тоже.
В этот раз судят неприкормленные иностранцы, результаты напомнить?
так пусть играют. Нам состав надо наигрывать, а не за кубок Канделаки кости ломать
так пусть играют. Нам состав надо наигрывать, а не за кубок Канделаки кости ломать