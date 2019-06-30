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«Краснодар» разгромил «Ростов» в поединке Кубка «Матч Премьер»

30 июня 2019, 13:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Ростов» во втором туре Кубка «Матч Премьер».

«Краснодар» - «Ростов» - 3:0 (1:0)
Гол: Ари 38 (пенальти), Уткин 61, Халназаров 83

«Краснодар»: Синицын, Скопинцев (Ивашин 71), Спайич (Камболов 51), Мартынович (Сперцян 63), Петров (Стоцкий 51), Олссон (Уткин 51), Фьолусон (Голубев 63), Намли (Вильена 71), Вандерсон (Грицаенко 63), Сулейманов (Халназаров 63), Ари (Игнатьев 51)

Состав «Ростова» на первый тайм: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Еременко, Попов, Полоз, Ионов, Шомуродов, Глебов, Чернов, Мамин

Состав «Ростова» на второй тайм: Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Саплинов, Байрамян, Зуев, Логашов, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес

Предупреждение: Мартынович 23

В предыдущем матче «Краснодар» обыграл ЦСКА.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Протоколы
Источник: Soccer.RuФото: Дмитрий Пукалик, Soccer.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 00:33
Краснодар сегодня был сильней.От Ростова ожидал минимум 1 очко ведь так не плохо начинали турнир.В итоге Кубок скорее всего возьмут соседи, он им не помешает, ведь борьба в ЛЧ совсем другой уровень и подарков там не будет.Играть в футбол нужно достойно и результативно.
Vadik
Vadik
   353 / 686
30 июня в 22:32
Матч не видел. Судя по счету Быки молодцы! Сельмашам удачи!!!!
Еврей1
Еврей1
   376 / 686
30 июня в 21:16
эх Ростов
Dominators
Dominators
   90 / 686
30 июня в 21:02
Только пришел с работы . Матч не смотрел . знал счет . Ну что же поздравляю земель с Кубани .
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
30 июня в 20:56
С победой
OLESOCC
OLESOCC
   167 / 686
30 июня в 19:27
Цыплят по осени считают!.
dok66
dok66
   522 / 686
30 июня в 19:02
Не ожидал от Валеры такой оплеухи ...
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 18:56
хороши краснодарцы !
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   304 / 686
30 июня в 18:52
Ионов и Попов - никакие….
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил Jeck Denielse
   583 / 686
30 июня в 17:53
И это без одного из лучших игроков чемпионата....Виктора Классона.... С ним бы штук 7 залетело...
Витёк на нап его просто туда ставят .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
30 июня в 17:48
Трудно будет народным отстоять трофей. У бычков уже 6 очков, да и кони не мальчики для битья. И судьи какие то малознакомые...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   279 / 686
30 июня в 17:41
Ростов начал сходу проваливать сезон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 17:17
И это без одного из лучших игроков чемпионата....Виктора Классона....
С ним бы штук 7 залетело...
nikoladolgov
nikoladolgov
   241 / 686
30 июня в 16:54
Карпину пора в Спартак ...

Там весь шлак собирается .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
30 июня в 16:40
Мugik1973, Дюков здесь причем?
Я про прошлый кубок Тины, когда Федун судей на личном самолете доставил. Тогда у них знатно получилось, и у Локо тоже.
В этот раз судят неприкормленные иностранцы, результаты напомнить?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
30 июня в 16:31
Ничего удивительного, ростов в пердив собирается.
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 16:23
Не по зубам быки волерику, вот хрющек он грызёт как семечки.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   229 / 686
30 июня в 16:22
Знатно.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
30 июня в 16:14
Скоро свиней отвозите. Гыгыгы
vovinho11
vovinho11 ответил Санчо Панса
30 июня в 16:13
Теперь они в шаге от группы в ЛЧ
vovinho11
vovinho11
30 июня в 16:12
Радуются товарищескому матчу как официальному. В ЛЧ
так пусть играют. Нам состав надо наигрывать, а не за кубок Канделаки кости ломать
beefs
beefs
   66 / 686
30 июня в 16:03
Краснодар, так держать, в этом году ЛЧ...
shlomo
shlomo
   82 / 686
30 июня в 15:56
Красиво и сильно. Быков с победой!!!!
particular
particular
   13 / 686
30 июня в 15:52
Соседи корректно и без костоломства выдали результативный поединок..:))
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 15:46
На данном этапе подготовки обе команды смотрелись порой очень даже неплохо...
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 15:45
Ах вы, Быки, такие-сякие! Ничо не видел, но с победой, Вас.
scikuni
scikuni
30 июня в 15:40
mangoх12 возить можно кого и когда угодно вам но без контрольного заноса чемодана все в песок
valt134
valt134
   177 / 686
30 июня в 15:38
Ростов победил Спартак. Краснодар разгромил Ростов.Страшно представить теперь,что Быки сотворят со Спартаком. Ждёмс...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   140 / 686
30 июня в 15:29
Быки молодцы!
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
30 июня в 15:15
Команду Валеры в итоге разгромили) Без шансов и без вариантов для Ростова! С разгромной победой, черно-зеленые быки😃
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