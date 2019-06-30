ГлавнаяНовости

«Спартак» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

30 июня 2019, 21:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» оказался сильнее ЦСКА

«Красно-белые» набирают 3 очка и выходят на второе место, у ЦСКА остается 0 и последняя позиция.

Пеллау, стадион «Шпаркассе Пеллау».

«Спартак» - ЦСКА - 3:1 (1:1)
Голы: Бакаев 7, Гапонов 58, Ханни 61 - Ломовицкий 26 (автогол)

«Спартак»: Ребров (Максименко 46), Айртон (Маслов 71), Джикия (Кутепов 21), Жиго (Гапонов 46), Рассказов (Ещенко 68), Фернандо (Умяров 72), Зобнин (Гулиев 65), Бакаев (Мелкадзе 66), Джано (Ханни 46), Ломовицкий (Игнатов 46), Адриано (Понсе 46)
Главный тренер: Кононов Олег.

«ЦСКА»: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин (Тикнизян 46), Набабкин, Бийол (Чернов 46), Нисимура (Н'Диай 72), Обляков (Янов 64), Ахметов (Аванесян 66), Кучаев (Бистрович 67), Чалов (Марадишвили 63)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Ломовицкий 9, Набабкин 40, Адриано 41, Набабкин 43, Бакаев 53

Удаления: Набабкин 43

Судья: Харкам Александер.

В другом матче турнира «Краснодар» разгромил «Ростов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы
30 июня Комментарии14
«Локомотив» не смог распечатать ворота «Жилины»
30 июня Комментарии0
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»
30 июня Комментарии1
«Краснодар» разгромил «Ростов» в поединке Кубка «Матч Премьер»
30 июня Комментарии55
Уругвай в серии пенальти уступил Перу на Кубке Америки
30 июня Комментарии65
Камерун и Гана сыграли вничью
29 июня Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил korn3512
   120 / 686
сегодня в 01:19
Ахаха, карапузик растерян?? Ахахаха
Нервишки!...))) Соберись, будь огурчиком!...)))
Быть смешным не стыдно, стыдно быть жалким...)))
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 686
вчера в 20:52
Он мне такой же друг, как и тебе. Стрелочники к железной дороге относятся, а ты с пути на путЯ перепрыгиваешь на раз-два...
Не я не меняю

Я давным давно своей колеей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил МКС
   19 / 686
вчера в 20:24
Я рази похож на твоего друга байкала?
Он мне такой же друг, как и тебе.
Стрелочники к железной дороге относятся, а ты с пути на путЯ перепрыгиваешь на раз-два...
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 686
вчера в 20:16
Ловко стрелки переводишь. За локо болеешь, не?
Я рази похож на твоего друга байкала?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил МКС
   19 / 686
вчера в 19:51
Ну я с тобой полностью согласен Правда есть правда О вашем липовом чемпионстве легенды отроки слагают
Ловко стрелки переводишь. За локо болеешь, не?
МКС
МКС ответил Ангел неБесГрешен
   22 / 686
вчера в 19:05
Мне важна правда, против которой ты запросто прёшь. Поправил тебя, так ты ещё и недоволен...
Ну я с тобой полностью согласен

Правда есть правда

О вашем липовом чемпионстве легенды отроки слагают
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska1948
   36 / 686
вчера в 18:26
Это я узнал ещё во время матча. Вот вы опровергните это: СпаМ согласился играть 11 на 11 будучи уверенными в том, что судья на это НЕ пойдёт.
Ну это уже бред полнейший)))))))))))))))))))))Парень,тебе надо срочно записываться в клуб тайных заговоров!))))))))))))))))))))))))))Ну тут как бы все,я тебе ни чем помочь не могу,я не врач и от паранойи ни лечу!))))
cska1948
cska1948 ответил Ген Геныч
   61 / 686
вчера в 18:24
Да при чем тут Спартак вообще?!!!!Хорошо,еще раз напишу!!!!!Спартак СОГЛАСИЛСЯ ИГРАТЬ 11 на 11,но судья побоялся лишиться лицензии ФИФА вот и все!!!!!!!!
Это я узнал ещё во время матча. Вот вы опровергните это: СпаМ согласился играть 11 на 11 будучи уверенными в том, что судья на это НЕ пойдёт.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska1948
   36 / 686
вчера в 18:20
Давайте оставим за скобками наш чемпионат, т.к. в нём можно найти КУЧУ всевозможных примеров и утонуть в этой куче. Я вам говорю про турнир, в котором СпаМ играет сейчас и про странное судейство СпаМа в этом турнире. При чём иностранными арбитрами. Казалось бы судьи должны быть нейтральными, но СпаМ сыграл две игры и судьи совершили, в каждой из этих игр, результативные ошибки в пользу СпаМа. Вы скажите случайность, а я скажу нет. Если снаряд два раза подряд попадает в одну воронку, то это уже не случайность, а закономерность.
Да при чем тут Спартак вообще?!!!!Хорошо,еще раз напишу!!!!!Спартак СОГЛАСИЛСЯ ИГРАТЬ 11 на 11,но судья побоялся лишиться лицензии ФИФА вот и все!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил МКС
   19 / 686
вчера в 18:20
Тебе важно место в том турнире? Или так, чисто отписаться решил? Так может и чемпионство липовое?
Мне важна правда, против которой ты запросто прёшь. Поправил тебя, так ты ещё и недоволен...
cska1948
cska1948 ответил Ген Геныч
   61 / 686
вчера в 18:17
А вам не кажется странным все про тот же Ростов,в его лучший сезон,когда в 25+ туре(не помню уже точно),Ростов выиграл 2-0 у Спартака и эти 2 гола были забиты с метровых оффсайдов?!!!А Спартаку в его чемпионский год,сколько пенальти не ставили в ворота соперника?!!!!!Про отмашку писал ниже и согласен,что Адриано надо было удалять!!!!!Да кстати в перерыве спартаковцы таки сказали ,что давайте 11 на 11 играть и пофиг на удаление,но арбитр встречи на отрез отказался(т.к по его словам:"Матч то товарищеский,но если приму такое решение,то могу лишиться лицензии ФИФА".Заколебали вы бред нести уже!!!!Успокойтесь!!!!!Ваш Вернблум вообще должен был через матч красные получать,однако где уж там!!!!!!или случай Веллитона и Акинфеева,где в обсалютно нормальной борьбе Веллитон сыграл(Акинфеев был полевым т.к вышел из штрафной),потом же парня просто загнобили и вынудили уйти из Спартака!!!!!!Так что не надо тут выдумывать разную фигню!!!!
Давайте оставим за скобками наш чемпионат, т.к. в нём можно найти КУЧУ всевозможных примеров и утонуть в этой куче. Я вам говорю про турнир, в котором СпаМ играет сейчас и про странное судейство СпаМа в этом турнире. При чём иностранными арбитрами. Казалось бы судьи должны быть нейтральными, но СпаМ сыграл две игры и судьи совершили, в каждой из этих игр, результативные ошибки в пользу СпаМа. Вы скажите случайность, а я скажу нет. Если снаряд два раза подряд попадает в одну воронку, то это уже не случайность, а закономерность.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Санчо Панса
   36 / 686
вчера в 18:01
Увы, но после удаления Кирилла, армейцы не смогли ничего противопоставить пупсикам....Ну что же, Харкам - спартаковский судья) Еще один человек пополнил и без того солидный список ручных судей Лени Федуна! Стыдно за мясных...
Одолели уже нести бред!!!!!!!!!!Спартаковцы вообще то согласились играть 11 на 11,но арбитр побоялся лишения лицензии вот и все!!!!!!Ты АПЛ вообще смотришь?!!!!так там почти в каждом матче косяки за косяками от судей и что тепрерь все судьи кем то куплены,раз они ошибаются в какую то сторону!?Цирк какой то ей богу!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил cska1948
   36 / 686
вчера в 17:57
А вам не кажется странным, а может закономерным, что в игре с Ростовом судья НЕ засчитывает чистый гол в ворота СпаМа, в игре с ЦСКА судья НЕ видит откровенной отмашки Адриано? Если бы вы небыли болельщиком СпаМа, то как бы вы это восприняли и что бы вы подумали о Федуне?
А вам не кажется странным все про тот же Ростов,в его лучший сезон,когда в 25+ туре(не помню уже точно),Ростов выиграл 2-0 у Спартака и эти 2 гола были забиты с метровых оффсайдов?!!!А Спартаку в его чемпионский год,сколько пенальти не ставили в ворота соперника?!!!!!Про отмашку писал ниже и согласен,что Адриано надо было удалять!!!!!Да кстати в перерыве спартаковцы таки сказали ,что давайте 11 на 11 играть и пофиг на удаление,но арбитр встречи на отрез отказался(т.к по его словам:"Матч то товарищеский,но если приму такое решение,то могу лишиться лицензии ФИФА".Заколебали вы бред нести уже!!!!Успокойтесь!!!!!Ваш Вернблум вообще должен был через матч красные получать,однако где уж там!!!!!!или случай Веллитона и Акинфеева,где в обсалютно нормальной борьбе Веллитон сыграл(Акинфеев был полевым т.к вышел из штрафной),потом же парня просто загнобили и вынудили уйти из Спартака!!!!!!Так что не надо тут выдумывать разную фигню!!!!
korn3512
korn3512 ответил Багров-брат
   338 / 686
вчера в 17:43
    korn3512
    korn3512 ответил Багров-брат
       338 / 686
    вчера в 17:41
    Ахаха, карапузик растерян?? Ахахаха
    Багров-брат
    Багров-брат ответил korn3512
       120 / 686
    вчера в 17:24
    Бывай, карапуз)) Если че, заходи))
    А нервишки у маленького огурчика прям как у Луиски...))) Может и глазки так же выпучены?...)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       85 / 686
    вчера в 16:52
    Увы, но после удаления Кирилла, армейцы не смогли ничего противопоставить пупсикам....Ну что же, Харкам - спартаковский судья) Еще один человек пополнил и без того солидный список ручных судей Лени Федуна! Стыдно за мясных...
    korn3512
    korn3512 ответил Багров-брат
       338 / 686
    вчера в 16:30
    Бывай, карапуз)) Если че, заходи))
    korn3512
    korn3512 ответил Багров-брат
       338 / 686
    вчера в 16:29
      Багров-брат
      Багров-брат ответил korn3512
         120 / 686
      вчера в 15:15
      Ты не внимателен задов, "пробегись" по составам, Спартак так же наигрывал свою молодежь)) Один турнир для всех, одни и те же условия, один и тот же подход к нему, но проиграли ВЫ, да еще и с символической трёхой (в стиле Акинфеева) в авоське)) Чуешь разницу прап?))
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
           178 / 686
        вчера в 14:32
        Живенько, живенько... не ожидал.
        Leha-ha50
        Leha-ha50 ответил 4rest
           12 / 686
        вчера в 13:58
        У ЦСКА напрягали Васин и Магнуссон, просто оба никакие. - я бы еще и Чернова сюда добавил
        Этот вообще турист. Не зря его после нескольких матчей на остаток сезона на лавку посадили, мяча боится как огня.
        viv
        viv
           139 / 686
        вчера в 13:39
        Леонид Федун: "Хотелось хотя бы маленькую тухлую победу"

        Ничего не меняется в желаниях Федуна с 2016 года.....
        korn3512
        korn3512
           338 / 686
        вчера в 12:37
        У Канифея подрос достойный преемник, глотает трёхи от КБ как Игорек в свои лучшие годы ахахаха
        korn3512
        korn3512 ответил Багров-брат
           338 / 686
        вчера в 12:30
        Ты не внимателен задов, "пробегись" по составам, Спартак так же наигрывал свою молодежь)) Один турнир для всех, одни и те же условия, один и тот же подход к нему, но проиграли ВЫ, да еще и с символической трёхой (в стиле Акинфеева) в авоське))

        Чуешь разницу прап?))
        нечитайло
        нечитайло
           455 / 686
        вчера в 12:17
        Печально
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
           240 / 686
        вчера в 11:31
        Опять спартак останется без трофеев.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           19 / 686
        вчера в 11:14
        Еще один рывочек и трофей защищен! Правда, для быков лучше бы Моськалева вызвать ;) Их и ничья устроит...
        Багров-брат
        Багров-брат ответил viking88
           120 / 686
        вчера в 11:11
        ну ты то всяко знаешь что к чему)_)))
        Таки, а ты как думал? Всё из первых рук...)))
        Багров-брат
        Багров-брат ответил korn3512
           120 / 686
        вчера в 11:10
        Харьковский, рейтузный воротила сдает позиции?))
        Только в товарняках, в которых армейцы наигрывают команду, а "народные" наигрывают старание на глазах у киевского хапуги...)))
        Сезон покажет, не переживай, корнишончик...)))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100