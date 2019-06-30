«Спартак» обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» оказался сильнее ЦСКА.
«Красно-белые» набирают 3 очка и выходят на второе место, у ЦСКА остается 0 и последняя позиция.
Пеллау, стадион «Шпаркассе Пеллау».
«Спартак» - ЦСКА - 3:1 (1:1)
Голы: Бакаев 7, Гапонов 58, Ханни 61 - Ломовицкий 26 (автогол)
«Спартак»: Ребров (Максименко 46), Айртон (Маслов 71), Джикия (Кутепов 21), Жиго (Гапонов 46), Рассказов (Ещенко 68), Фернандо (Умяров 72), Зобнин (Гулиев 65), Бакаев (Мелкадзе 66), Джано (Ханни 46), Ломовицкий (Игнатов 46), Адриано (Понсе 46)
Главный тренер: Кононов Олег.
«ЦСКА»: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин (Тикнизян 46), Набабкин, Бийол (Чернов 46), Нисимура (Н'Диай 72), Обляков (Янов 64), Ахметов (Аванесян 66), Кучаев (Бистрович 67), Чалов (Марадишвили 63)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Ломовицкий 9, Набабкин 40, Адриано 41, Набабкин 43, Бакаев 53
Удаления: Набабкин 43
Судья: Харкам Александер.
В другом матче турнира «Краснодар» разгромил «Ростов».
Быть смешным не стыдно, стыдно быть жалким...)))
Быть смешным не стыдно, стыдно быть жалким...)))
Я давным давно своей колеей
Я давным давно своей колеей
Стрелочники к железной дороге относятся, а ты с пути на путЯ перепрыгиваешь на раз-два...
Стрелочники к железной дороге относятся, а ты с пути на путЯ перепрыгиваешь на раз-два...
Правда есть правда
О вашем липовом чемпионстве легенды отроки слагают
Правда есть правда
О вашем липовом чемпионстве легенды отроки слагают
Я воспринимаю клуб Спартак М.и его истинных болельщиков, и ненавижу свинокомплекс с его клонированными троллями.
Удачи в дальнейшем воспроизводстве детрита...)))
Я воспринимаю клуб Спартак М.и его истинных болельщиков, и ненавижу свинокомплекс с его клонированными троллями.
Удачи в дальнейшем воспроизводстве детрита...)))
Ничего не меняется в желаниях Федуна с 2016 года.....
Ничего не меняется в желаниях Федуна с 2016 года.....
Чуешь разницу прап?))
Чуешь разницу прап?))
Сезон покажет, не переживай, корнишончик...)))
Сезон покажет, не переживай, корнишончик...)))