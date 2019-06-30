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Уругвай в серии пенальти уступил Перу на Кубке Америки

30 июня 2019, 00:14
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруЗакончился после серии пенальти

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале команда Перу одержала победу над сборной Уругвая в серии послематчевых пенальти.

В полуфинале сборная Перу встретится с командой Чили, которая ранее в четвертьфинале обыграла сборную Колумбии.

Ресифи, стадион Арена Пернамбуку

Уругвай - Перу 0:0 (по пенальт 4:5)

Уругвай: Муслера, Алессандро Гонсалес, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Лукас Торрейра 57), Вальверде (Кристиан Стуани 90+6), Бентанкур, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани
Главный тренер: Табарес Оскар.

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапиа, Йотун, Каррильо (Гонсалес 75), Куэва (Руидиас 85), Флорес, Герреро
Главный тренер: Гарека Рикардо.

Предупреждения: Годин 33, Самбрано 49, Куэва 63, Вальверде 70

Судья: Сампайо Вилтон.

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Все комментарии
борька
борька ответил MSN-thebest
   79 / 686
30 июня в 17:58
Вам интересно смотреть на Перу в полуфинале?
Нет! Но Уругвай то же не заслужил похвал. Этот чемпионат унылый, такое впечатление, что футболом правят букмеры, деньги , красоты футбола не увидел ни в одном матче!
MSN-thebest
MSN-thebest ответил борька
   550 / 686
30 июня в 16:47
Выдержали натиск, молодцы. Успехов !
Вам интересно смотреть на Перу в полуфинале?
spartach091
spartach091
   55 / 686
30 июня в 15:57
Зашкварный турнир, проводится каждый год, голов мало. И вечно одно, месси как обычно подводит сборную
mphuZ
mphuZ
   676 / 686
30 июня в 15:38
На этом донном чемпионате вообще голов нет?

3 четвертьфинальных матча из 4 завершились серией пенальти - какой позор!
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
30 июня в 13:35
кусарес не может - муслера не поможет))) ахахаха
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил амурец
   196 / 686
30 июня в 12:50
а про сборную не согласен там волчата зубастые, вот только каталонский балласт им навязывают
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN
       196 / 686
    30 июня в 12:49
    Бразильские судьишки сделали все чтобы Уругвай не прошел дальше , оно и понятно!
    амурец
    амурец ответил матос
       65 / 686
    30 июня в 12:10
    а про сборную не согласен там волчата зубастые, вот только каталонский балласт им навязывают
    матос
    матос
       322 / 686
    30 июня в 11:41
    Жаль.... Ожидал убедительной победы Уругвая. Хочется вновь финал Чили - Аргентина и чтобы снова чилийцы победили а все телекамеры крупно показали физиономию никчемного хоббита который ни о чем в сборной как и сама сборная собранная им же. Но подозреваю что в финале будут хозяева.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       180 / 686
    30 июня в 11:35
    До чего же дворовой турнир, все равно что смотреть пандора против сан марино. И то думаю будет интереснее. Еще и комментаторы подстать дворовые что несут только бред
    Олег Гусов
    Олег Гусов
       335 / 686
    30 июня в 10:01
    Очень жаль Уругвай ! Они проиграли несправедливо , так как были на голову выше перуанцев !
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций
       113 / 686
    30 июня в 09:57
      Raamtvall
      Raamtvall
      30 июня в 09:28
        STVA 1
        STVA 1 ответил АС35
           24 / 686
        30 июня в 08:27
        А с VAR вообще посмешище сделали.
        Тага Дага
        Тага Дага
           137 / 686
        30 июня в 08:21
        Перу играла как команды моуринью...и сколько нулей в матчах. ...южноамерикацы играют свой футбол такой. ..на индивидуальных качествах некоторых игроков. ..никаких скоростей. ....вот поэтому не могут выиграть чемпионаты мира...последние чемпионы кто....только европейцы.Италия. ..Испания. ..Германия. ..Франция. .
        Семак иди сюда
        Семак иди сюда
           227 / 686
        30 июня в 08:19
        Потому что в составе Уругвая нет зенитовцев
        LOpp
        LOpp
           6 / 686
        30 июня в 08:10
        Унылый кубок Америки без голов. Поскорей бы РПЛ начался.
        GreeM
        GreeM
           39 / 686
        30 июня в 07:55
        Драматичный матч
        .
        goalaktika
        goalaktika
           560 / 686
        30 июня в 07:42
        Собаку не успела укусить, ее отправили домой
        drug01
        drug01
           69 / 686
        30 июня в 07:04
        Не ждали такого результата.....
        cevin cigan
        cevin cigan
           57 / 686
        30 июня в 06:19
        Только барсуки могут нагаживать своим сборным! Кто бы сомневался!
        борька
        борька
           79 / 686
        30 июня в 06:15
        Выдержали натиск, молодцы. Успехов !
        Z. Kramer
        Z. Kramer ответил рус фан
           76 / 686
        30 июня в 05:26
        Перу удивил, Уругвай с такой парой форвардов не забил ни одного чисто го гола, третий матч без голевой на стадии 1/4 закончился серией пенальти, КА закрытый какой то получается.
        Сразу видно болельщика футбольного.
        Это третий(!) матч по нулям.
        У Уругвая один такой форвард не только с игры не забил, но ещё и в серии пенальти.
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
           144 / 686
        30 июня в 05:17
        Неожиданно!
        -Иван Калита-
        -Иван Калита-
           549 / 686
        30 июня в 05:06
          Али Самаркандский
          Али Самаркандский
          30 июня в 03:50
          Неожиданно и неприятно.
          рус фан
          рус фан
             84 / 686
          30 июня в 03:42
          Перу удивил, Уругвай с такой парой форвардов не забил ни одного чисто го гола, третий матч без голевой на стадии 1/4 закончился серией пенальти, КА закрытый какой то получается.
          ФанГалактикоса
          ФанГалактикоса
             318 / 686
          30 июня в 03:41
          А вот и карма Суаресу за Гану в 2010 :D
          ДСА
          ДСА
             143 / 686
          30 июня в 03:33
          Ничейный безголевой синдром на Кубке Америки.
          Klaksvikar Itrottarselag
          Klaksvikar Itrottarselag
             78 / 686
          30 июня в 03:31
          Не пора ли Табаресу на покой?
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