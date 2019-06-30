Уругвай в серии пенальти уступил Перу на Кубке Америки

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки. В четвертьфинале команда Перу одержала победу над сборной Уругвая в серии послематчевых пенальти.
В полуфинале сборная Перу встретится с командой Чили, которая ранее в четвертьфинале обыграла сборную Колумбии.
Ресифи, стадион Арена Пернамбуку
Уругвай - Перу 0:0 (по пенальт 4:5)
Уругвай: Муслера, Алессандро Гонсалес, Хименес, Годин, Касерес, Нандес (Лукас Торрейра 57), Вальверде (Кристиан Стуани 90+6), Бентанкур, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани
Главный тренер: Табарес Оскар.
Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко, Тапиа, Йотун, Каррильо (Гонсалес 75), Куэва (Руидиас 85), Флорес, Герреро
Главный тренер: Гарека Рикардо.
Предупреждения: Годин 33, Самбрано 49, Куэва 63, Вальверде 70
Судья: Сампайо Вилтон.
3 четвертьфинальных матча из 4 завершились серией пенальти - какой позор!
3 четвертьфинальных матча из 4 завершились серией пенальти - какой позор!
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Это третий(!) матч по нулям.
У Уругвая один такой форвард не только с игры не забил, но ещё и в серии пенальти.
Это третий(!) матч по нулям.
У Уругвая один такой форвард не только с игры не забил, но ещё и в серии пенальти.