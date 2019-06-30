«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»

«Рубин» в контрольном матче уступил «Нижнему Новгороду».
«Рубин» - «Нижний Новгород» - 0:1 (0:0)
Гол: Игнатович 90.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Данченко, Микушин, Сорокин, Денисов, Игорь Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Сутормин, Акбашев, Сагитов.
«Нижний Новгород»: Анисимов (игрок на просмотре 46), Лебедев (игрок на просмотре 65), Чудин, Морозов, Абрамов, Сапета (Голышев 65), Палиенко (игрок на просмотре 65), игрок на просмотре (Зуев 46), игрок на просмотре (Игнатович 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре 65), игрок на просмотре (игрок на просмотре 65).
Ранее казанцы разгромили «Мордовию».
Половина команды составили новички на просмотре. Серьёзно решили усилиться после поражения в переходных играх. Успеха Нижнему в новом сезоне!!!
Половина команды составили новички на просмотре. Серьёзно решили усилиться после поражения в переходных играх. Успеха Нижнему в новом сезоне!!!