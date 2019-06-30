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«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»

30 июня 2019, 18:48
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

«Рубин» в контрольном матче уступил «Нижнему Новгороду».

«Рубин» - «Нижний Новгород» - 0:1 (0:0)
Гол: Игнатович 90.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Данченко, Микушин, Сорокин, Денисов, Игорь Коновалов, Подберезкин, Башкиров, Сутормин, Акбашев, Сагитов.

«Нижний Новгород»: Анисимов (игрок на просмотре 46), Лебедев (игрок на просмотре 65), Чудин, Морозов, Абрамов, Сапета (Голышев 65), Палиенко (игрок на просмотре 65), игрок на просмотре (Зуев 46), игрок на просмотре (Игнатович 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре 65), игрок на просмотре (игрок на просмотре 65).

Ранее казанцы разгромили «Мордовию».

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Vladimir808
Vladimir808
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30 июня в 19:35
Горожан с победой!
Половина команды составили новички на просмотре. Серьёзно решили усилиться после поражения в переходных играх. Успеха Нижнему в новом сезоне!!!
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