Камерун и Гана сыграли вничью

29 июня 2019, 22:10

Сборная Камеруна не смогла обыграть команду Ганы в матче 2-го тура группового турнира КАН.

Камерун занимает 1 строчку в группе F (4 очка), Гана расположилась на 2 месте (2 пункта)

Камерун - Гана 0:0

Камерун: Онана, Кана-Бийик, Нгадеу-Нгаджуи, Бонг (Чупо-Мотинг 74), Фай, Манджек, Замбо Ангисса (Кунде 82), Ойонго, Бассогог, Токо Экамби (Баокен 74), Н'Жие (Зуа 15)

Главный тренер: Зеедорф Кларенс.

Гана: Офори, Йадом, Менса, Нуху, Баба, Партей, Вакасо, Атсу (Овусу 15), Айю Андре (Квабена 87), Асамоа (Гьян 78), Айю Жордан

Главный тренер: Аппиа Джеймс Квези.

Предупреждение: Нуху 64

Напомним, что у камерунцев накануне турнира возникли разногласии по премиям. Каждый из футболистов получил по 35 тыс. долларов, но они требовали в два раза больше.