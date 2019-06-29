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Камерун и Гана сыграли вничью

29 июня 2019, 22:10
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун0 : 0Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Сборная Камеруна не смогла обыграть команду Ганы в матче 2-го тура группового турнира КАН.

Камерун занимает 1 строчку в группе F (4 очка), Гана расположилась на 2 месте (2 пункта)

Камерун - Гана 0:0

Камерун: Онана, Кана-Бийик, Нгадеу-Нгаджуи, Бонг (Чупо-Мотинг 74), Фай, Манджек, Замбо Ангисса (Кунде 82), Ойонго, Бассогог, Токо Экамби (Баокен 74), Н'Жие (Зуа 15)
Главный тренер: Зеедорф Кларенс.

Гана: Офори, Йадом, Менса, Нуху, Баба, Партей, Вакасо, Атсу (Овусу 15), Айю Андре (Квабена 87), Асамоа (Гьян 78), Айю Жордан
Главный тренер: Аппиа Джеймс Квези.

Предупреждение: Нуху 64

Напомним, что у камерунцев накануне турнира возникли разногласии по премиям. Каждый из футболистов получил по 35 тыс. долларов, но они требовали в два раза больше.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
30 июня в 03:35
Заразились от матчей Кубка Америки.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 22:30
Гана занимает 1 строчку в группе F (4 очка), Гана расположилась на 2 месте ( пункта)
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 22:11
Спешить не куда, игра пешком!
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