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Бузова потренировалась на «Камп Ноу» с Беллетти

сегодня, 09:17

Поп-исполнительница Ольга Бузова провела еще один день в расположении «Барселоны».

Певица потренировалась на «Камп Ноу» под руководством бывшего защитника каталонцев Жулиано Беллетти.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рядом со мной мировая легенда футбола Жулиано Белетти 🇪🇸 ⚽️ @julianobelletti Человек, с которого нужно брать пример миллионам ребят, которые мечтают о большом спорте 💪🏻 Прекрасный семьянин, великолепный спортсмен с отличным чувством юмора 👏🏻👏🏻👏🏻 В рамках моего социального проекта #стирайотговорки я взяла у него интервью, в котором он рассказал о своих секретах успеха ⚽️ А ещё он мне подарил футболку и мяч с автографами всех действующих игроков Барсы 😇😇😇 @fcbarcelona ❤️💙 Смотрите мои сторис 🤪❤️

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
   606 / 673
сегодня в 17:13
Оленька тщательно выбирает места для хайпа. Она прекрасно знает, из кого состоит армия болельщиков барсы. Не удивительно, если откроется проект под названием "дом 2" каталонской версии, а в центральном круге Камп-ноу наша Бузова будет проводит свое шоу. Ну и конечно, участники будут из местного ФК
Санчо Панса
Санчо Панса
   96 / 673
сегодня в 16:58
Кто - нибудь объясните Бузовой, что Белетти это не так уж и легенда футбола) Да, он забил в финале ЛЧ - 2006, ну и что с того? Стремно видеть ее в форме Барселоны, вот честно!
lawr19730
lawr19730
   335 / 673
сегодня в 16:44
Докатились Барса....
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 16:23
Мне очень и очень интересно, как и кто её пустил на Камп-Ноу и ещё и времени внимания столько уделили.
Apsny
Apsny
   356 / 673
сегодня в 15:52
Сколько раз ее по кругу на лобном месте водили?
League1
League1 ответил MAUS
   43 / 673
сегодня в 12:39
а где у нее груди? на спине смотрю тоже нет )))))
Надеть забыла.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 673
сегодня в 12:10
Вот Beko заключит контракт с Кончитой Вурст, Месси будет Кончиту тренировать))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 673
сегодня в 12:08
Хватит гнать на Бузову, она заключила контракт с Beko и его выполняет) Beko - главный спонсор "Барселоны".

И зря вы такие фотки про нее кидаете, не спит она с продюсерами (и, действительно, зачем, она без грима доярка из Хацапетовки), дуреха еще на квартиру даже не накопила, пытается всего добиться сама, именно поэтому она является девчачьим кумиром.
MAUS
MAUS ответил 25процентный клоун
   229 / 673
сегодня в 11:39
симпатичная
а где у нее груди?
на спине смотрю тоже нет )))))
juvenale
juvenale
   48 / 673
сегодня в 11:26
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 11:25
    как ее впустили в базу?))
    311
    311
       22 / 673
    сегодня в 11:22
      Rheinfall
      Rheinfall
         202 / 673
      сегодня в 11:22
      Эти простихвостки достали....
      Соккер все ниже и ниже...
      RMUKMU
      RMUKMU
         92 / 673
      сегодня в 11:09
      Надеюсь Соккер новости о Бузовой не бесплатно выкладывает.
      beefs
      beefs
         65 / 673
      сегодня в 10:58
      Интересно Белетти один её тренировал?
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         20 / 673
      сегодня в 10:36
      Нормально.
      Кто-то на «Камп Ноу» свои дела делает.
      Кто-то на "Ахмат-арене" лезгинку танцует.
      Все при делах.
      spartach091
      spartach091
         73 / 673
      сегодня в 10:35
      Докатились, бузова епта поп исполнительница
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         13 / 673
      сегодня в 10:28
      Беллетти столько не выпить!!!
      Tott_Hot
      Tott_Hot
         99 / 673
      сегодня в 10:24
      STVA 1
      STVA 1
         29 / 673
      сегодня в 10:16
      Как ОНО допустили на Ноу Камп !!!
      Tott_Hot
      Tott_Hot
         99 / 673
      сегодня в 10:15
      А есть видео, где она проводит ночь под руководством бывшего защитника каталонцев Жулиано Беллетти?
      Faustello
      Faustello
         8 / 673
      сегодня в 10:12
      Теперь школотень-подписота Бузывой будут думать что такой ночной клубешник есть - Барселона ))))
      Gallardo27
      Gallardo27
         540 / 673
      сегодня в 10:09
      Белетти: Бузова знакомься, это мяч - мяч, это Бузова.
      Мяч: о_О
      Бузова: Ой как мило, как мило, а что с ним делать?
      Белетти: Оля...я думаю ты всё давно уже знаешь...девочка опытная...
      Бузова: конеш знаю! Засовывает значит как игрушку в себя..
      Белетти: О_О!!..
      Мяч: памахитттееее!!!!(((
      Белетти: Эврика! Так у неё мяч никто не сможет отнять!!
      Марка: контракт с Ольгой Бузовой подписан на 5 лет с возможностью пролонгации, отступные 250...
      drug01
      drug01
         63 / 673
      сегодня в 10:06
      Это не футбол?
      13 RUS
      13 RUS
         208 / 673
      сегодня в 10:04
      Бузова в спартак переходит
      dzvinka
      dzvinka
         31 / 673
      сегодня в 10:04
      а че у нее такое лицо, будто бы ждала что придвинут, а не придвинули... в холостую мотнулась?))) ахахахаха
      или придвинули но не много не туда... так сказать.. в барселосе другие нравы сейчас преобладают))) ахахахаха
      Ко Чегара
      Ко Чегара
         319 / 673
      сегодня в 10:03
      Какая же она все таки страшная...
      Сними форму,не позорь клуб.
      112910415
      112910415
         42 / 673
      сегодня в 09:55
      а Белетти что написал, интересно ?
      сулейман шлагбаум 1
      сулейман шлагбаум 1 ответил завоеватель кубка лиги наций
         115 / 673
      сегодня в 09:50
      если бы она смыла штукатурку я думаю ты бы передумал)))
      Этот не передумает!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил завоеватель кубка лиги наций
         7 / 673
      сегодня в 09:33
      я бы выпил
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