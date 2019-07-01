Бузова потренировалась на «Камп Ноу» с Беллетти

Поп-исполнительница Ольга Бузова провела еще один день в расположении «Барселоны».
Певица потренировалась на «Камп Ноу» под руководством бывшего защитника каталонцев Жулиано Беллетти.
Рядом со мной мировая легенда футбола Жулиано Белетти 🇪🇸 ⚽️ @julianobelletti Человек, с которого нужно брать пример миллионам ребят, которые мечтают о большом спорте 💪🏻 Прекрасный семьянин, великолепный спортсмен с отличным чувством юмора 👏🏻👏🏻👏🏻 В рамках моего социального проекта #стирайотговорки я взяла у него интервью, в котором он рассказал о своих секретах успеха ⚽️ А ещё он мне подарил футболку и мяч с автографами всех действующих игроков Барсы 😇😇😇 @fcbarcelona ❤️💙 Смотрите мои сторис 🤪❤️
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
И зря вы такие фотки про нее кидаете, не спит она с продюсерами (и, действительно, зачем, она без грима доярка из Хацапетовки), дуреха еще на квартиру даже не накопила, пытается всего добиться сама, именно поэтому она является девчачьим кумиром.
И зря вы такие фотки про нее кидаете, не спит она с продюсерами (и, действительно, зачем, она без грима доярка из Хацапетовки), дуреха еще на квартиру даже не накопила, пытается всего добиться сама, именно поэтому она является девчачьим кумиром.
на спине смотрю тоже нет )))))
на спине смотрю тоже нет )))))
Соккер все ниже и ниже...
Соккер все ниже и ниже...
Кто-то на «Камп Ноу» свои дела делает.
Кто-то на "Ахмат-арене" лезгинку танцует.
Все при делах.
Кто-то на «Камп Ноу» свои дела делает.
Кто-то на "Ахмат-арене" лезгинку танцует.
Все при делах.
Мяч: о_О
Бузова: Ой как мило, как мило, а что с ним делать?
Белетти: Оля...я думаю ты всё давно уже знаешь...девочка опытная...
Бузова: конеш знаю! Засовывает значит как игрушку в себя..
Белетти: О_О!!..
Мяч: памахитттееее!!!!(((
Белетти: Эврика! Так у неё мяч никто не сможет отнять!!
Марка: контракт с Ольгой Бузовой подписан на 5 лет с возможностью пролонгации, отступные 250...
Мяч: о_О
Бузова: Ой как мило, как мило, а что с ним делать?
Белетти: Оля...я думаю ты всё давно уже знаешь...девочка опытная...
Бузова: конеш знаю! Засовывает значит как игрушку в себя..
Белетти: О_О!!..
Мяч: памахитттееее!!!!(((
Белетти: Эврика! Так у неё мяч никто не сможет отнять!!
Марка: контракт с Ольгой Бузовой подписан на 5 лет с возможностью пролонгации, отступные 250...
или придвинули но не много не туда... так сказать.. в барселосе другие нравы сейчас преобладают))) ахахахаха
или придвинули но не много не туда... так сказать.. в барселосе другие нравы сейчас преобладают))) ахахахаха
Сними форму,не позорь клуб.
Сними форму,не позорь клуб.