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Черчесов посетил тренировку ЦСКА в Австрии

29 июня 2019, 11:15

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил вчерашнюю тренировку ЦСКА.

«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, всё живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры», - отметил наставник национальной команды.

Напомним, в четверг «армейцы» проиграли «Краснодару» в матче Кубка «Матч Премьер». 

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   136 / 686
29 июня в 14:43
Смеется над агентом Чалова
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 686
29 июня в 12:53
Никак поучиться у Ганчаренко решил?))).
Беланов
Беланов
   216 / 686
29 июня в 12:30
Сглазил
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 12:08
    Alex12357
    Alex12357
       306 / 686
    29 июня в 11:49
    А почему в Австрии,а не в Осетии????????Что народных денег много???
    drug01
    drug01
       69 / 686
    29 июня в 11:41
    Надо играть лучше в клубе.... А потом сборная!
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