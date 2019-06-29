Черчесов посетил тренировку ЦСКА в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил вчерашнюю тренировку ЦСКА.
«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, всё живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры», - отметил наставник национальной команды.
Вчерашнюю тренировку #ЦСКАвАвстрии посетил главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июня 2019 г.
«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры» pic.twitter.com/QmDiR29lEt
Напомним, в четверг «армейцы» проиграли «Краснодару» в матче Кубка «Матч Премьер».