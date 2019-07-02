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Месси: «Думали, что выиграем группу и будем в другой части турнирной сетки»

сегодня, 06:57
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью Fox Sports дал комментарий в преддверии полуфинального матча Кубка Америки с Бразилией.

В атаке у соперника есть игроки, способные делать разницу в счёте.

Мы думали, что финишируем на первом месте в группе и попадём в другую часть турнирной сетки. В любом случае, в полуфинал выходят только лучшие команды.

Ранее своим мнением о предстоящем поединке поделился форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   87 / 683
сегодня в 13:49
Фантазёры однако.
spartach091
spartach091
   47 / 683
сегодня в 11:45
Ахахахах, меська как обычно тянет сборную на дно. Лаутаро тащит аргов
dzvinka
dzvinka
   34 / 683
сегодня в 10:14
выходят только лучшие, а вы проползли на катаре верхом как-то... со второго места))) ахахаха
allemz
allemz ответил Капитан Врунгель
   85 / 683
сегодня в 10:07
А я бы хотел, чтобы Аргентина прошла Бразилию и в финале встретилась с Чили. Там шансов у «покорителя осасун» не будет и пойдут очередные слёзы, истерики и уходы из сборной. Вот на это я и хочу посмотреть :)
Бессердечный ты человек, Юра!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 683
сегодня в 09:34
Пока у Аргентины не было команды!!! Шансов пройти Бразилию практически нет! Да, у Бразилии тоже не все получается, но у них видна мысль, просматриваются наигранные комбинации, а у Аргентины полный сумбур.
RamonCSKA
RamonCSKA
   196 / 683
сегодня в 09:25
как обычно меся ищет соперников попроще, даёшь на всех стадиях турнира Никарагуа, там бы он смог показать свою гениальность
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   137 / 683
сегодня в 09:04
Мне кажется, или кто-то заранее уже отмазки придумывает.
Удачи бразилам, они хоть в футбол играют.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   198 / 683
сегодня в 09:02
Просто вылететь для них будет обидно, а вылететь от Бразилии - обидно вдвойне. Но аргентинцы не достойны победы в этом кубке.
valera666
valera666
   201 / 683
сегодня в 08:16
норм, попали на мертвую Бразилию, тут хоть понятно, что ждать от соперников. полетят бразилы вперед и получат трешку за шиворот
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 08:14
Нагнут ночью гнома.
Caniggia
Caniggia
   211 / 683
сегодня в 07:36
Выиграть группу не удалось, а теперь придётся влететь в полуфинале от Бразилии.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   31 / 683
сегодня в 07:31
А я бы хотел, чтобы Аргентина прошла Бразилию и в финале встретилась с Чили. Там шансов у «покорителя осасун» не будет и пойдут очередные слёзы, истерики и уходы из сборной. Вот на это я и хочу посмотреть :)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Гавроша
   68 / 683
сегодня в 07:26
Может и обыграют бразилию.
не дай бог, представляешь что будет с фанами красавицы?
League1
League1
   48 / 683
сегодня в 07:25
гномяра
No problem
No problem
   126 / 683
сегодня в 07:23
29ыыт когда страшно,маленькая гномяра).
Гавроша
Гавроша
   158 / 683
сегодня в 07:22
Может и обыграют бразилию.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   184 / 683
сегодня в 07:14
радуйся вообще,что выиграли у сверхмощной Венесуэлы и вышли в плейофф,а так бы и с бразильцами не встретились. вухаха! посмотрим на что ты способен,Роналду уже трофей потягал за уши.
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