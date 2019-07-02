Месси: «Думали, что выиграем группу и будем в другой части турнирной сетки»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины в интервью Fox Sports дал комментарий в преддверии полуфинального матча Кубка Америки с Бразилией.

В атаке у соперника есть игроки, способные делать разницу в счёте.

Мы думали, что финишируем на первом месте в группе и попадём в другую часть турнирной сетки. В любом случае, в полуфинал выходят только лучшие команды.