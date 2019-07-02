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Морено попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

сегодня, 10:25

Защитник Альберто Морено попрощался с болельщиками «Ливерпуля». Напомним, что футболист недавно покинул ряды английской команды

Жизнь циклична, и мой цикл в любимом «Ливерпуле» подошел к концу. 

Достигнув этой точки, я хотел бы поблагодарить весь «Ливерпуль»: моих дорогих товарищей по команде, с которыми я делил пять чудесных лет и о которых я буду всегда думать как о семье, и, конечно же, владельцев, директоров, тренерский штаб, врачей, и каждого человека в клубе. 

Особая благодарность замечательным фанатам клуба, которые всегда поддерживали меня. Желаю всем вам в «Ливерпуле» самых больших успехов. Куда бы ни привела меня судьба, я всегда буду нести эту любовь в сердце. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   34 / 683
сегодня в 11:18
я лучше промолчу,
иди уже... отсюда.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   309 / 683
сегодня в 10:50
эх, накосячил конечно сильно в финале ЛЕ, но и помогал клубу, спасибо.... как бы то не было, удачи и успехов в дальнейшей карьере и жизни!
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