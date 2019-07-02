Морено попрощался с болельщиками «Ливерпуля»

Защитник попрощался с болельщиками «Ливерпуля». Напомним, что футболист недавно покинул ряды английской команды.

Жизнь циклична, и мой цикл в любимом «Ливерпуле» подошел к концу.

Достигнув этой точки, я хотел бы поблагодарить весь «Ливерпуль»: моих дорогих товарищей по команде, с которыми я делил пять чудесных лет и о которых я буду всегда думать как о семье, и, конечно же, владельцев, директоров, тренерский штаб, врачей, и каждого человека в клубе.

Особая благодарность замечательным фанатам клуба, которые всегда поддерживали меня. Желаю всем вам в «Ливерпуле» самых больших успехов. Куда бы ни привела меня судьба, я всегда буду нести эту любовь в сердце.