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Скалони: «Верим в то, что можем пройти Бразилию»

сегодня, 07:22
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 03:30 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Америки против Бразилии.

Нас ждёт важная игра, и все наши мысли и действия больше связаны с нашей командой, а не с соперником.

Я прислушиваюсь к нашим игрокам и многому учусь у них. Они настоящие футбольные архитекторы.

У сборной Бразилии было достаточно времени, чтобы сыграться, и это даёт им преимущество. Но мы верим в то, что можем преуспеть и пройти этот этап. Однако у Бразилии отличная команда, которая будет играть при своих трибунах.

Это матч мечты, в котором хотел бы сыграть каждый. Очевидно, что все болельщики и остальной мир хотят увидеть эту игру. 

Скалони не примет участия в этой встрече, играть будет сборная Аргентины.

Самым опытным из нас уже приходилось играть в подобных матчах. Они первые, кто должен дать совет остальной команде.

Ранее своими мыслями об игре с Бразилией поделился защитник сборной Аргентины Николас Отаменди.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 13:04
Убери Месю из основы, тогда Лаутаро Мартинес и Агуэро будут играть еще лучше
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 683
сегодня в 10:34
Один шанс из тысячи!!!
Бразилы - явные фавориты!!!
beefs
beefs
   61 / 683
сегодня в 10:03
Нужно быть реалистом!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 683
сегодня в 09:52
Бразильцы должны уверенно побеждать
Hexenwind
Hexenwind
сегодня в 08:37
думаю Бразильцев пройдут 3:1 - практически уверен возьмут кубок,
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 07:52
Мечта и судьба.
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