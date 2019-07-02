Скалони: «Верим в то, что можем пройти Бразилию»

Главный тренер сборной Аргентины поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка Америки против Бразилии.

Нас ждёт важная игра, и все наши мысли и действия больше связаны с нашей командой, а не с соперником.

Я прислушиваюсь к нашим игрокам и многому учусь у них. Они настоящие футбольные архитекторы.

У сборной Бразилии было достаточно времени, чтобы сыграться, и это даёт им преимущество. Но мы верим в то, что можем преуспеть и пройти этот этап. Однако у Бразилии отличная команда, которая будет играть при своих трибунах.

Это матч мечты, в котором хотел бы сыграть каждый. Очевидно, что все болельщики и остальной мир хотят увидеть эту игру.

Скалони не примет участия в этой встрече, играть будет сборная Аргентины.

Самым опытным из нас уже приходилось играть в подобных матчах. Они первые, кто должен дать совет остальной команде.