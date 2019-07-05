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Наумов: «Импульсивность Сёмина - ширма. Он очень душевный человек»

сегодня, 10:05

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова рулевого команды Юрия Сёмина о том, что он расплакался, когда узнал об уходе вингера Хвичи Кварацхелии.

Внешняя импульсивность, жесткость во время игр, бросание бутылок с водой - всё это ширма. На самом деле Сёмин - очень душевный человек. Он может к любому сотруднику клуба подойти, будь это дворник или уборщица, поговорить по душам, узнать о проблемах, помочь. Сёмин уже в возрасте, и сентиментальность ему присуща. Когда Палычу нравится какой-то игрок - самоотверженностью, любовью к футболу - он готов за него всё отдать. Полагаю, он очень хотел оставить грузинского парня.

В свое время «Локомотиву» с огромным трудом удалось предотвратить трансфер Алексея Миранчука в «Рубин». Я приезжал на сборы к Палычу и разговаривал с Миранчуками, пытался объяснить, что в Казани нестабильная ситуация. Был уже случай, когда под испанца Грасию они игроков закупили, а затем обрезали всем контракты, и начались проблемы. Сейчас они вновь набирают новую команду. Обещают разные блага. Тут надо взвешенно подходить к переходам. Агенты могут наобещать что угодно, но должны понимать, что решают судьбы людей, а не только получают комиссионные. Слава богу, Миранчуки остались и прогрессируют, сейчас получили хорошие контракты в «Локомотиве». 

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   554 / 707
сегодня в 10:33
Всё толково у Палыча,именно так в команде и должно быть! За что мы собственно его и любим,он свой!
Alladins
Alladins
   59 / 707
сегодня в 10:16
Много что-то Наумова перед матчем.
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