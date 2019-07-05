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Мещеряков: «Трансферная кампания в „Локомотиве“ еще не закончена»

сегодня, 08:46

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как на команду повлияет травма Джефферсона Фарфана, а также ответил на другие вопросы.

Чемпионат покажет. Любая травма игрока основного состава - это потеря для клуба, но «Локомотив» одним игроком не заканчивается.

Трансферная кампания в «Локомотиве» еще не закончена, если будет что-то с кем-то из игроков подписано, тогда мы об этом сразу сообщим.

Придем ли мы когда-нибудь к полной отмене лимита? Я считаю, что ответ на вопрос о правильности решений даст только практика. Главное, чтобы в этих условиях зарплаты отечественных футболистов не полезли неоправданно вверх.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 706
сегодня в 09:32
Окно ещё не скоро закроется .
Паровозов
Паровозов
   362 / 706
сегодня в 08:50
Эй ребята надо шевелиться уже.
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 706
сегодня в 08:48
Надеемся на сильные приобретения.
drug01
drug01
   84 / 706
сегодня в 08:48
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