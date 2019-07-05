Мещеряков: «Трансферная кампания в „Локомотиве“ еще не закончена»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как на команду повлияет травма , а также ответил на другие вопросы.

Чемпионат покажет. Любая травма игрока основного состава - это потеря для клуба, но «Локомотив» одним игроком не заканчивается.

Трансферная кампания в «Локомотиве» еще не закончена, если будет что-то с кем-то из игроков подписано, тогда мы об этом сразу сообщим.

Придем ли мы когда-нибудь к полной отмене лимита? Я считаю, что ответ на вопрос о правильности решений даст только практика. Главное, чтобы в этих условиях зарплаты отечественных футболистов не полезли неоправданно вверх.