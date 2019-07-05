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Бышовец: «Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону»

сегодня, 08:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от противостояния команд в матче за Суперкубок России.

Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону. Уверен, что матч получится упорным и интересным. Возможно, на первых порах команды не смогут показать максимальное качество игры, но точно продемонстрируют полную самоотдачу. Что касается исхода, то, мне кажется, у «Зенита» есть все шансы, чтобы добиться победы. В то же время думаю, что команды могут сыграть вничью в основное время.

«Локомотив» достаточно стабилен по составу и игре. Летом они не особо укрепили состав. Купили Живоглядова, но не думаю, что за счет этого трансфера команда усилилась. В то же время потеря Фарфана может серьезно сказаться на атакующих действиях «железнодорожников».

Встреча состоится в Москве. На игру продано более 23 тысяч билетов.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Бышовец Анатолий  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил Юрий Сенатов 1
   321 / 706
сегодня в 09:27
Как это нет? Начать сезон с победы очень важно для любой команды! Тем более если речь идёт сразу о трофее. Менталитет победителя ещё никто не отменял. Да и поговорок на эту тему куча есть...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   227 / 706
сегодня в 08:33
Победа в матче за Суперкубок никоим образом не может задать тон всему сезону. Победителю она принесет лишь моральное удовлетворение да лишнюю запись в трудовой книжке о поощрении.
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 706
сегодня в 08:23
Будет видно .
Begemott
Begemott
   101 / 706
сегодня в 08:15
Сказал на редкость по умному.
FILL3286
FILL3286
   21 / 706
сегодня в 08:12
Стыдно за зенит всем
Alladins
Alladins
   62 / 706
сегодня в 08:11
Удачи Зениту!
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