Бышовец: «Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону»

Бывший тренер «Зенита» и «Локомотива» поделился ожиданиями от противостояния команд в матче за Суперкубок России.

Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону. Уверен, что матч получится упорным и интересным. Возможно, на первых порах команды не смогут показать максимальное качество игры, но точно продемонстрируют полную самоотдачу. Что касается исхода, то, мне кажется, у «Зенита» есть все шансы, чтобы добиться победы. В то же время думаю, что команды могут сыграть вничью в основное время.

«Локомотив» достаточно стабилен по составу и игре. Летом они не особо укрепили состав. Купили Живоглядова, но не думаю, что за счет этого трансфера команда усилилась. В то же время потеря Фарфана может серьезно сказаться на атакующих действиях «железнодорожников».