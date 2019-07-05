Наумов: «Сёмину важно, чтобы его услышали, он болезненно к этому относится»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о разногласиях между главным тренером команды и нынешним руководством «железнодорожников»

Я говорил в шутку, что с Юрием Павловичем могу работать только я. Прошу правильно цитировать (смеется). Первое время у нас тоже возникло недопонимание. Это естественный процесс. Сёмин - мэтр российского футбола, он знает больше, чем руководители. Неприемлемо, когда ему начинают давать советы, да еще и в категоричной форме. Мы нашли общий язык. Я его понял. Юрию Павловичу главное, чтобы не мешали работать. Он сам знает, кто из игроков нужен команде. Недопонимание может возникнуть тогда, когда клуб не согласовывает какие-то трансферные вопросы с главным тренером.

Я незнаком с ситуацией с Мурило. Возможно, произошло недопонимание. Сёмин должен дать добро на переход. Сказать: «Я не возражаю…». У меня была история, когда мы собирались возвращать в «Локомотив» Лоськова. Посоветовался с Юрием Павловичем и услышал в ответ: «Если ты сумеешь это сделать - будет хорошо». Мы этот вопрос решили. Палычу важно, чтобы его мнение услышали, он очень болезненно к этому относится. Что касается нынешней ситуации, не думаю, что она критичная. Василий Кикнадзе - опытный руководитель и сможет сгладить углы. Мурило же в итоге поехал на сбор с «Локомотивом».

В «Локомотиве» все руководители наемные работники. Я был таким, Кикнадзе тоже. Сёмин - не царь и не бог, просто какие-то моменты, связанные с футбольной командой, должен решать он. Допустим, если тренер ставит вопрос о дорогостоящих сборах, президент может с ним поспорить. Палыч поймет. Мы по многим вопросам спорили. Например, по премиальным для игроков.