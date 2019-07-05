Баринов: «„Локо“ подойдет к матчу с „Зенитом“ в полной боевой готовности»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Зенита».
Работали на сборах в двухразовом режиме. Думаю, должны подойти к предстоящему матчу в полной боевой готовности. Настраиваемся на предстоящий матч с «Зенитом». Очень хотим победить и привезти трофей в Баковку.
Ранее ожиданиями от встречи поделился наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин.
А в этом году локо затащили пенальтями
А в этом году локо затащили пенальтями
Сегодня 08:31
Зенит изо все сил упреться за Суперкубок. Единственный трофей в этом сезоне, который сможет выиграть Зенит.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.
Ты свой ридный львов так не переживаешь.
Сегодня 08:31
Зенит изо все сил упреться за Суперкубок. Единственный трофей в этом сезоне, который сможет выиграть Зенит.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.
Ты свой ридный львов так не переживаешь.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.