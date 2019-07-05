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Баринов: «„Локо“ подойдет к матчу с „Зенитом“ в полной боевой готовности»

сегодня, 08:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России против «Зенита».

Работали на сборах в двухразовом режиме. Думаю, должны подойти к предстоящему матчу в полной боевой готовности. Настраиваемся на предстоящий матч с «Зенитом». Очень хотим победить и привезти трофей в Баковку.

Ранее ожиданиями от встречи поделился наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Баринов Дмитрий  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 706
сегодня в 09:07
В том году это был кабинетный кубок, поней туда заволокли

А в этом году локо затащили пенальтями
A.Gordeev
A.Gordeev
сегодня в 09:01
Зениту только победы!
Danrog
Danrog
   102 / 706
сегодня в 08:56
Сегодня ясно одно, свиного футбола не будет.
Морозовский
Морозовский
   8 / 706
сегодня в 08:55
Давайте, давайте! Паровозики, надо с разбегу нахлобучить лазурятнник - порвать их на портянки!
1 команда
1 команда
   128 / 706
сегодня в 08:54
LOpp
Сегодня 08:31
Зенит изо все сил упреться за Суперкубок. Единственный трофей в этом сезоне, который сможет выиграть Зенит.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.


Ты свой ридный львов так не переживаешь.
parallels
parallels ответил LOpp
   14 / 706
сегодня в 08:52
Зенит изо все сил упреться за Суперкубок. Единственный трофей в этом сезоне, который сможет выиграть Зенит. Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть. Кубок России - сольют ради ЛЧ. ЛЧ - максимум выход из группы. Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.
вообще, помимо рубина, зенит тоже дважды подряд становился чемпионом (2010 и следующий переходной 1,5-годовалый чемп). москва что-то не сильно возражала, особенно её тарасовское представительство. было очень стыдно за спартак в те дни. и в следующем чемпионате, когда чемпион сводил спартак на экскурсию в пятёрочку.
STVA 1
STVA 1
   28 / 706
сегодня в 08:48
Хочется хорошей игры от команд .
LOpp
LOpp
   9 / 706
сегодня в 08:31
Зенит изо все сил упреться за Суперкубок. Единственный трофей в этом сезоне, который сможет выиграть Зенит.
Чемпионат - Москва второй раз подряд не даст выиграть.
Кубок России - сольют ради ЛЧ.
ЛЧ - максимум выход из группы.
Кубок МатчПремьер зимой - максимум 3 место.
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