Силкин: «„Зенит“ уже готов к сезону на три четверти»

Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит» настолько хорошо укомплектован, что отсутствие Барриоса не должно сказаться на команде. Питерцам есть кем заменить колумбийца. С этим проблем точно не будет. Совсем скоро стартует и чемпионат, так что, думаю, прямо сейчас «сине-бело-голубые» готовы уже на три четверти.