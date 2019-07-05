Силкин: «„Зенит“ уже готов к сезону на три четверти»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Зенит» настолько хорошо укомплектован, что отсутствие Барриоса не должно сказаться на команде. Питерцам есть кем заменить колумбийца. С этим проблем точно не будет. Совсем скоро стартует и чемпионат, так что, думаю, прямо сейчас «сине-бело-голубые» готовы уже на три четверти.
Напомним, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос выступал на Кубке Америки в составе сборной Колумбии.
С Дюковым опять купят липовый чемпионат!)
Кроме своих 214 манекенов,всем одинаково на зенит. ХА ХА
С Дюковым опять купят липовый чемпионат!)
Кроме своих 214 манекенов,всем одинаково на зенит. ХА ХА