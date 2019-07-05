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Силкин: «„Зенит“ уже готов к сезону на три четверти»

сегодня, 08:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Зенит» настолько хорошо укомплектован, что отсутствие Барриоса не должно сказаться на команде. Питерцам есть кем заменить колумбийца. С этим проблем точно не будет. Совсем скоро стартует и чемпионат, так что, думаю, прямо сейчас «сине-бело-голубые» готовы уже на три четверти.

Напомним, полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос выступал на Кубке Америки в составе сборной Колумбии.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 706
сегодня в 09:25
Откуда этому физруку знать о готовности Зенита? Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   120 / 706
сегодня в 09:05
Вот и посмотрим.
Морозовский
Морозовский
   8 / 706
сегодня в 08:58
Силкин сменит Семака и "зеня" выиграет ЛЧ!!!
FILL3286
FILL3286
   21 / 706
сегодня в 08:58
Bладимиp
Bладимиp
   111 / 706
сегодня в 08:55
Силкин всё знает, его пустили на тренеровку посмотреть.
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