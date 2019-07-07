Скалони: «По-прежнему не понимаю, за что был удален Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1). Нападающий «альбиселесте» Лионель Месси и полузащитник чилийцев Гари Медель были удалены за потасовку.
Я по-прежнему не понимаю, за что был удален Месси.
Я считаю, что мы должны были играть в финале, но вместо этого получили утешительный приз и третье место. Это меньшее, что мы могли сделать.
Если бы судьи не дали вам липовый пенальти в матче с Парагваем, и с Венесуэлой назначили бы два 100% пенальти в ворота Аргентины, вы бы как минимум не вышли из группы, а как максимум тормознулись бы в 1/4.
Если бы судьи не дали вам липовый пенальти в матче с Парагваем, и с Венесуэлой назначили бы два 100% пенальти в ворота Аргентины, вы бы как минимум не вышли из группы, а как максимум тормознулись бы в 1/4.