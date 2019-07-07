Скалони: «По-прежнему не понимаю, за что был удален Месси»

Главный тренер сборной Аргентины подвел итоги матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1). Нападающий «альбиселесте» и полузащитник чилийцев Гари Медель были удалены за потасовку.

Я по-прежнему не понимаю, за что был удален Месси.

Я считаю, что мы должны были играть в финале, но вместо этого получили утешительный приз и третье место. Это меньшее, что мы могли сделать.