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Скалони: «По-прежнему не понимаю, за что был удален Месси»

сегодня, 11:31
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча за 3-е место Кубка Америки против Чили (2:1). Нападающий «альбиселесте» Лионель Месси и полузащитник чилийцев Гари Медель были удалены за потасовку.

Я по-прежнему не понимаю, за что был удален Месси.

Я считаю, что мы должны были играть в финале, но вместо этого получили утешительный приз и третье место. Это меньшее, что мы могли сделать.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   25 / 738
сегодня в 12:58
    злой зануда
    злой зануда ответил NGY
    сегодня в 12:12
    За откровенный толчок сзади игроки не владеющего мячом, а далее бодание на поле. Если бы судьи не дали вам липовый пенальти в матче с Парагваем, и с Венесуэлой назначили бы два 100% пенальти в ворота Аргентины, вы бы как минимум не вышли из группы, а как максимум тормознулись бы в 1/4.
    Ваши слова, уважаемый, бурлеск чистой воды. Равно как и вы - акциденция современности.
    Жарю Спартачей
    Жарю Спартачей
       232 / 738
    сегодня в 12:01
    Из-за таких умственных рахитов все футболисты при малейшей агрессии будут падать на поле, изображая муки ада, вместо достойного мужского поведения.. Лео молодец настоящие по мужски решил разобраться)
    Zenit_84
    Zenit_84
       119 / 738
    сегодня в 11:58
    За потасовку
    NGY
    NGY
       17 / 738
    сегодня в 11:41
    За откровенный толчок сзади игроки не владеющего мячом, а далее бодание на поле.

    Если бы судьи не дали вам липовый пенальти в матче с Парагваем, и с Венесуэлой назначили бы два 100% пенальти в ворота Аргентины, вы бы как минимум не вышли из группы, а как максимум тормознулись бы в 1/4.
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