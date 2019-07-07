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Медель: «Согласен с Месси. Мы не заслуживали удаления»

сегодня, 11:17
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал потасовку, которая случилась у него с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси во время матча за 3-е место Кубка Америки. Арбитр решил удалить обоих футболистов, что Месси счел несправедливым.

Согласен с Месси. Не думал даже, что мы получим желтые карточки. Была лишь пара толчков, ничего страшного.

Медель также поддержал Месси, который раскритиковал арбитров и КОНМЕБОЛ по итогам матча Аргентина - Бразилия.

Я считаю, что сборная Аргентины серьезно пострадала от Бразилии. Это было несправедливо.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   486 / 738
сегодня в 12:12
Его то точно удалили поделом, за такую агрессию. А вот матч Аргентина - Бразилия при чём тут?
Ravshan878
Ravshan878
   11 / 738
сегодня в 11:55
Сам спровоцировал, теперь как подлые трус ляпол оправдывается.
После драки языком не топить.
Мужик должен после работы. Рубль рубль и по стопички.(Как этот делал Куравлев .)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   135 / 738
сегодня в 11:38
Да уж.. На поле чуть не убил Месси, а теперь согласен с ним. Но потасовка была забавной,а Месси первым толкнул Меделя. Так что тот ему лишь ответил. Рад за Лионеля, что он не упал и не стал симулировать, всё таки из Барсы же...но было видно,что немного потерялся и ждал когда вся его сборная прибежит как обычно его защищать.
klaunt
klaunt
   307 / 738
сегодня в 11:33
интересно, они судей на кубок Америки по объявлению набирали?
Эллочка
Эллочка
   54 / 738
сегодня в 11:31
против бразилов ополчились видимо не просто так
STVA 1
STVA 1
   42 / 738
сегодня в 11:24
Ну вообще то судейство на этом КА оставляет желать лучшего .
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