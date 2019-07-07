Медель: «Согласен с Месси. Мы не заслуживали удаления»

Полузащитник сборной Чили Гари Медель прокомментировал потасовку, которая случилась у него с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси во время матча за 3-е место Кубка Америки. Арбитр решил удалить обоих футболистов, что Месси счел несправедливым.
Согласен с Месси. Не думал даже, что мы получим желтые карточки. Была лишь пара толчков, ничего страшного.
Медель также поддержал Месси, который раскритиковал арбитров и КОНМЕБОЛ по итогам матча Аргентина - Бразилия.
Я считаю, что сборная Аргентины серьезно пострадала от Бразилии. Это было несправедливо.
После драки языком не топить.
Мужик должен после работы. Рубль рубль и по стопички.(Как этот делал Куравлев .)
После драки языком не топить.
Мужик должен после работы. Рубль рубль и по стопички.(Как этот делал Куравлев .)