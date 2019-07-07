Медель: «Согласен с Месси. Мы не заслуживали удаления»

сегодня, 11:17

Полузащитник сборной Чили прокомментировал потасовку, которая случилась у него с нападающим сборной Аргентины во время матча за 3-е место Кубка Америки. Арбитр решил удалить обоих футболистов, что Месси счел несправедливым.

Согласен с Месси. Не думал даже, что мы получим желтые карточки. Была лишь пара толчков, ничего страшного.

Медель также поддержал Месси, который раскритиковал арбитров и КОНМЕБОЛ по итогам матча Аргентина - Бразилия.