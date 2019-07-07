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КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси

сегодня, 09:22
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Южноамериканская конфедерация футбола ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. После матча за 3-е место Кубка Америки против Чили форвард проигнорировал церемонию награждения и заявил, что руководящая организация делает всё, чтобы победу в турнире одержала Бразилия.

В футболе ты иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Основной принцип честной игры - с достоинством и уважением принимать результаты. То же самое касается и решений арбитров, которые тоже являются людьми.

Это обвинение представляет собой неуважение к турниру, всем участвующим в нем игрокам и сотням профессионалов КОНМЕБОЛ, организации, которая с 2016 года неустанно работает над тем, чтобы развивать южноамериканский футбол.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   112 / 732
сегодня в 10:10
Лева КОНМЕБОЛ в коррупции обвиняет ! Человек, по которому просто плачет уголовное законодательство и Испании и Аргентины ( причем - давно) ! Ну молоток. Лева, конкретный пацан !
Gallardo10
Gallardo10 ответил Князь Всея Турина
сегодня в 10:05
смотрел я эпизод в штрафной,когда Месси цепанули и конечно надо ставить пенальти,НО бывают гораздо явные нарушения,за которые пенальти не ставят и бывает,что не было нарушения и пенальти ставят. Рассчитывать на то,что дадут пенальти,могут только слабые команды,потому что на большее они не способны. Играя в Европе,игрок должен понимать,что нарушение в штрафной.далеко не всегда карается судьями. в том эпизоде не было 100% пенальти,нарушение не тянуло на такое наказание. Будь то за пределами штрафной - возможно фол был бы зафиксирован. Пенальти - это в футболе высшая мера наказания и рефери должны иметь веские причины,что бы указать на точку. Например Скомина дважды вытягивал анголо-сакские клубы,причём в одном из матчей засудил на первых минутах жидо-сакский.
Месси - это не португальский дельфин который клянчит пенальти в каждом матче! Все происходит на больших скоростях, достаточно слегка задеть чтобы сбить с ног. Если король упал, значит есть причина!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   20 / 732
сегодня в 10:01
Коньмебол. Что- то мне знакомо это название)).
Karkaz
Karkaz
   370 / 732
сегодня в 09:56
А писали здесь "теперь то с варом всё изменится, увидим честный футбол". Это вам теннис простецкий.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   115 / 732
сегодня в 09:54
Вы нам лучше объясните , почему судьи не пользовались услугами вар? Там и а самом деле были спорные моменты , и один пенальти уже точно можно было поставить . Эти отмазки типа судьи тоже люди , уже не пройдут , им на то и поставили дорогущую технику , чьи бы компенсировать их людской взгляд
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   153 / 732
сегодня в 09:53
смотрел я эпизод в штрафной,когда Месси цепанули и конечно надо ставить пенальти,НО бывают гораздо явные нарушения,за которые пенальти не ставят и бывает,что не было нарушения и пенальти ставят. Рассчитывать на то,что дадут пенальти,могут только слабые команды,потому что на большее они не способны. Играя в Европе,игрок должен понимать,что нарушение в штрафной.далеко не всегда карается судьями. в том эпизоде не было 100% пенальти,нарушение не тянуло на такое наказание. Будь то за пределами штрафной - возможно фол был бы зафиксирован. Пенальти - это в футболе высшая мера наказания и рефери должны иметь веские причины,что бы указать на точку. Например Скомина дважды вытягивал анголо-сакские клубы,причём в одном из матчей засудил на первых минутах жидо-сакский.
Aris
Aris
   369 / 732
сегодня в 09:50
Чтобы не говорили и не писали, а матчи то смотрели миллионы! Там все видно и отмазаться не получится! КОРРУПЦИЯ, господа, КОРРУПЦИЯ!
Cympak-05
Cympak-05
   622 / 732
сегодня в 09:47
Красиво сказано и Месси задели и признали ошибку судей . Но где оправдания отсутствия вара??? Ведь из то го что судья люди им на помощь вели технику. Которую странным образом игнорировали в этом матче.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 732
сегодня в 09:41
Метко подмечено :" в футболе ты иногда проигрываешь, а иногда проигрываешь";ну и откуда при таком раскладе брать так называемое достоинство?
Камелошка
Камелошка ответил Gallardo10
   198 / 732
сегодня в 09:41
хейтеры, шакалы и 23ные сброды позабыли что, нужно научиться проигрывать 23ному клубу, которого Барса постоянно нагибала и опускала ниже плинтуса! После каждого 5-0 , 23ные вели себя мерзко! И до сих пор не умеют проигрывать! А южноамериканская конфедерация живет только за счет коррупции! И это дураку ясно!
Гаварим Мессе - подразумеваем левые ЗМ
Гаварим Мессе - подразумеваем уклонение от налогов
Гаварим Мессе - подразумеваем подставу отца
Гаварим Мессе - подразумеваем употребление допинга
Гаварим Мессе - подразумеваем Эвребе и Айтекина
Гаварим Мессе - подразумеваем ложь
Следавательно имя Мессе и коррупция это синонимы
BBK33
BBK33
сегодня в 09:41
Вы хотя бы текст прочитали?) "В футболе ты иногда проигрываешь, а иногда проигрываешь". Совпадение?! Не думаю!!!)))
Gallardo10
Gallardo10
сегодня в 09:36
    cska plus
    cska plus
       12 / 732
    сегодня в 09:27
    Гном обиделся на то, что судьи не дали им левые пенальти, чтобы попробовал забить как это делают регулярно в Ла Лиге, никчемный гном.
    Left Boy
    Left Boy
       118 / 732
    сегодня в 09:27
    Мося забыл, что он не в барсе, где его тащат то айтекины, то эвребы всякие
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 732
    сегодня в 09:26
    Зарвался парень...

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