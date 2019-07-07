КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси

Южноамериканская конфедерация футбола ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего сборной Аргентины . После матча за 3-е место Кубка Америки против Чили форвард проигнорировал церемонию награждения и заявил, что руководящая организация делает всё, чтобы победу в турнире одержала Бразилия.

В футболе ты иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Основной принцип честной игры - с достоинством и уважением принимать результаты. То же самое касается и решений арбитров, которые тоже являются людьми.