Южноамериканская конфедерация футбола ответила на обвинения в коррупции со стороны нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. После матча за 3-е место Кубка Америки против Чили форвард проигнорировал церемонию награждения и заявил, что руководящая организация делает всё, чтобы победу в турнире одержала Бразилия.
В футболе ты иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Основной принцип честной игры - с достоинством и уважением принимать результаты. То же самое касается и решений арбитров, которые тоже являются людьми.
Это обвинение представляет собой неуважение к турниру, всем участвующим в нем игрокам и сотням профессионалов КОНМЕБОЛ, организации, которая с 2016 года неустанно работает над тем, чтобы развивать южноамериканский футбол.
Гаварим Мессе - подразумеваем уклонение от налогов
Гаварим Мессе - подразумеваем подставу отца
Гаварим Мессе - подразумеваем употребление допинга
Гаварим Мессе - подразумеваем Эвребе и Айтекина
Гаварим Мессе - подразумеваем ложь
Следавательно имя Мессе и коррупция это синонимы
Гаварим Мессе - подразумеваем уклонение от налогов
Гаварим Мессе - подразумеваем подставу отца
Гаварим Мессе - подразумеваем употребление допинга
Гаварим Мессе - подразумеваем Эвребе и Айтекина
Гаварим Мессе - подразумеваем ложь
Следавательно имя Мессе и коррупция это синонимы
https://youtu.be/Ld80vJ_SFyU