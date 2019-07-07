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Смородская: «Ещё не поздравляла Миранчуков, но я рада за них»

сегодня, 20:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поздравила полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков с выигрышем Суперкубка России.

Мы нашли Миранчуков, когда они заканчивали академию футбола и общеобразовательную школу. Антона отправляли в аренду, чтобы он набрался опыта, потому что брат не давал ему возможности попасть в состав. Сейчас видите, как удачно получилась работа. От всей души поздравляю моих любимых футболистов.

Вчерашний матч смотрела. Хорошо, даже неожиданно для такого времени сезона. Пока не связывалась с братьями лично. Я знаю, что такое выиграть титул и как это празднуется. Не до того им сейчас, попозже поздравлю.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 748
сегодня в 21:29
Все таки примазалась к чужому успеху!!!
Miaf
Miaf
   12 / 748
сегодня в 20:59
Пусть лучше Семина поздравит кошка д...ная , никогда не забуду, как она его не хотела на стадион локомотив пропускать.
161регион
161регион
   20 / 748
сегодня в 20:52
Бывшая вагоноважатая решила и себе чуть славы подмазать)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 748
сегодня в 20:45
Новогодние открытки она тоже в марте отправляет...??
морозз
морозз
   14 / 748
сегодня в 20:42
А вот и легенда паровозов ОЛЬГА, выскочила как чёртик из табакерки! Любимица железнодорожной торсиды и Байкала!
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 748
сегодня в 20:28
Тетя Оля лично вскормила Миранчуков
борька
борька
   67 / 748
сегодня в 20:23
Бабушка не опаздывай с поздиавлениями, дорога ложка к обеду!
А, я Палыча поздравляю!
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